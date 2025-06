Italia-Polonia oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

È una Polonia “sperimentale” quella che si appresta a vivere la seconda settimana della Volleyball Nations League 2025 negli Stati Uniti. Nessuna delle grandi stelle della nazionale biancorossa sarà presente per il match contro l’Italia: Wilfredo León, Sliwka, Fornal, Kaczmarek, Kurek, Huber, Bieniek, Kochanowski, Janusz, Lomacz e Zatorski restano infatti a casa. Una scelta precisa del CT Nikola Grbic, che ha deciso di testare un gruppo alternativo, formato da giocatori d’esperienza ma fuori dal giro della “prima linea”. A guidarli sarà Kamil Semeniuk, protagonista in Champions League e reduce da un biennio trionfale sia con il club che con la Nazionale, campione d’Europa in carica.

Di fronte a questa Polonia rimaneggiata, si presenta invece un’Italia che si avvicina molto alla formazione titolare. Fefè De Giorgi può infatti contare su rientri importanti rispetto alla prima settimana di gare: tornano a disposizione gli schiacciatori Michieletto e Lavia, il centrale Galassi, il libero Balaso e il palleggiatore Sbertoli, che va a ricomporre con Giannelli la coppia collaudata in cabina di regia. La squadra campione del mondo, dunque, è praticamente al completo, e potrebbe addirittura essere più forte rispetto a quella dell’ultima stagione.

La differenza più rilevante rispetto al ciclo precedente è però la qualità delle seconde linee. L’ingresso in gruppo di Kamil Rychlicki, naturalizzato italiano, offre all’Italia un’alternativa affidabile nel ruolo di opposto: non sempre continuo, ma solido e tecnicamente valido. Una risorsa importante, che va ad affiancare Yuri Romanò e che limita temporaneamente lo spazio di crescita per Alessandro Bovolenta, destinato comunque a tornare protagonista.

Anche in seconda linea aumenta la concorrenza: Gabriele Laurenzano si sta facendo largo e potrebbe contendere a Fabio Balaso il posto da titolare. Un duello stimolante, che può alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra. Tra le novità più interessanti c’è anche Giovannimaria Gargiulo, centrale di Civitanova, che ha già mostrato solidità nelle sue prime apparizioni e potrebbe alternarsi proprio con Galassi, in attesa del ritorno a pieno regime di Russo. E all’orizzonte c’è sempre Simone Anzani, che resta una pedina preziosa, non solo per le sue qualità tecniche ma anche per l’esperienza e il carisma che porta nel gruppo.

Il fischio d’inizio è in programma alla NOW Arena DI Chicago alle 19.30 di mercoledì 25 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Polonia.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 25 giugno 2025 – NOW Arena Chicago

Ore 19.30 Italia-Polonia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.