Italia-Germania oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 12 giugno (ore 22.30) si gioca Italia-Germania, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Dopo aver battuto la Bulgaria ieri pomeriggio, gli azzurri torneranno in campo a Quebec City (Canada) per fronteggiare la formazione tedesca nel nuovo capitolo di una storica rivalità sportiva. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e vibrante, il cui risultato avrà un peso specifico significativo per la qualificazione alla Final Eight.

La nostra Nazionale prosegue il proprio cammino nella prestigiosa competizione internazionale, potendo fare affidamento su alcune delle sue stelle come il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò. In rosa figurano anche gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Sani, i centrali Simone Anzani (capitano) e Giovanni Gargiulo. Ricordiamo che in questa trasferta nordamericana non sono presenti altri big come gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia e il libero Fabio Balaso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Quebec City sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 12 giugno

Ore 22.30 Italia vs Germania – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.