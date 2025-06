Italia-Germania oggi, Europei calcio U21 2025: orario, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 22 giugno, la Nazionale italiana U21 di calcio sarà in campo per affrontare la Germania nell’ultimo quarto di finale degli Europei 2025 di categoria. La squadra nostrana, dopo un buon percorso nella fase a gironi, è attesa a una svolta in quella a eliminazione diretta. Ovviamente, visto il blasone dell’avversario, non sarà un match facile.

Entrambe le compagini sono imbattute nel torneo, ma se l’Italia ha lasciato per strada due punti pareggiando con la Spagna e arrivando così seconda nel Gruppo A alle spalle delle Furie Rosse, la formazione tedesca è l’unica tra le sedici finaliste ad aver fatto percorso netto vincendo tutte e tre le gare del girone. Questo la dice lunga, dunque, sullo status della formazione teutonica.

La Germania con 9 gol ha il miglior attacco del torneo. Gli azzurrini possono invece vantare la seconda miglior difesa dell’Europeo (unico gol incassato quello dello spagnolo Jesus Rodriguez), e questa potrebbe essere un’arma importante questa sera contro i rivali.

L’Italia giocherà oggi, domenica 22 giugno (ore 21.00), a Dunajska Streda (Slovacchia) contro la Germania l’ultimo quarto di finale degli Europei U21 2025 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD, in diretta streaming su RaiPlay, in diretta live testuale su OA Sport.

ITALIA-GERMANIA EUROPEI U21 2025 OGGI IN TV

Domenica 22 giugno

Ore 21.00 Italia vs Germania alla ‘Dac Arena’ di Dunajska Streda (Slovacchia) – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA EUROPEI UNDER 21: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.