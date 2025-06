Italia-Francia, una rivalità che continua: in VNL Giani lancia i suoi giovani contro l’Italia di De Giorgi

Italia e Francia tornano faccia a faccia, dopo essere state tra le protagoniste assolute della stagione scorsa. I transalpini hanno dominato il 2024, conquistando la Volleyball Nations League e, soprattutto, il titolo olimpico nella rassegna casalinga di Parigi, mentre l’Italia cerca riscatto, dopo essere stata eliminata proprio dalla Francia sia nei quarti di finale della VNL – sfida combattuta e decisa sul filo di lana nonostante una formazione azzurra ampiamente rimaneggiata – sia nella semifinale olimpica, dove la squadra guidata da Andrea Giani ha imposto il proprio dominio con un secco 3-0, spalancandosi la strada verso il secondo oro olimpico consecutivo.

Gli azzurri, oggi, vogliono dare risposte convincenti, anche se tra le fila francesi mancheranno tutti i protagonisti del trionfo a cinque cerchi. Nonostante le assenze, la Francia resta un test significativo per l’Italia, che si trova in una fase iniziale di stagione e ha la necessità di alzare l’intensità del proprio gioco. Sfide di questo calibro rappresentano un’occasione ideale per acquisire consapevolezza e fiducia nei propri mezzi.

Anche Andrea Giani ha scelto di seguire l’esempio di molte altre Nazionali – Italia compresa – concedendo riposo ai titolari più impegnati nelle ultime stagioni. La sua è dunque una squadra sperimentale, nella quale spiccano soltanto tre giocatori provenienti dal campionato italiano: Faure, Diezx e Gueye. A dare un tocco di esperienza ci pensa invece Clevenot, reduce da un’ottima stagione in Turchia. La Francia al debutto è stata sconfitta 3-1 dall’Argentina.

L’alzatore della squadra francese è il nuovo palleggiatore della Valsa Group Modena, Amir Tizi-Oualou, origini algerine, nella scorsa stagione al Tourcoing Lille Métropole, 20 anni, in rampa di lancio. Al suo fianco in regia c’è Anatole Chaboissant, 22 anni, ex Paris Volley e dal prossimo anno all’Alterna Stade Poitevin. L’opposto titolare è un protagonista del campionato italiano, Theo Faure, lo scorso anno a Cisterna e dal prossimo opposto dell’Itas Trentino campione d’Italia. Al suo fianco Nathan Feral, 22 anni dello Spacer’s Toulouse Volley CFC.

In banda giocano Mathis Henno, 20 anni, lo scorso anno al Chaumont Volley-Ball 52 e dalla prossima stagione in Polonia nel Cuprum Stilon Gorzów, e il campione olimpico, vero e proprio giustiziere degli azzurri lo scorso anno, Trevor Clevenot, ex Milano e Piacenza, attualmente in forza allo Ziraat Bankasi in Turchia, vincitore della Coppa Cev con successo in semifinale contro Trento. Le riserve sono Alexander Strehlau (Tours), Francois Pothron (dal Tours al Skra Belchatow) e il nuovo acquisto della Lube Civitanova, Noah Duflos-Rossi, 18 anni ancora da compiere, prelevato dallo Spacer’s Toulouse Volley CFC.

Al centro i titolari sono il giocatore della Gas Sales Bluenergy Piacenza, Moussè Gueye, 28 anni, e Francois Huetz, 25 anni, reduce dalla stagione con il SWD Powervolleys Düren in Germania. La riserva è Simon Magnin dell’Alterna Stade Poitevin, mentre i liberi sono Benjamin Diez, reduce dalla stagione alla Sonepar Padova, e Luca Ramon, già da due stagioni al Tours.