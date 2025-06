Italia-Bulgaria oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 11 giugno (ore 17.00) si gioca Italia-Bulgaria, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. Gli azzurri faranno il loro debutto stagionale ufficiale dopo aver disputato quattro amichevoli in questo avvio di annata agonistica (tre successi contro Germania, Iran e Canada, una sconfitta contro l’Iran). I Campioni del Mondo affronteranno un avversario molto insidioso sul campo di Quebec City (Canada), località che ospita la prima tappa della prestigiosa competizione internazionale itinerante.

Il CT Fefé De Giorgi potrà fare affidamento su uomini di rango come il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò, gli schiacciatori Mattia Bottolo e Francesco Sani, i centrali Simone Anzani (capitano) e Giovanni Gargiulo. Altri big sono rimasti a casa (su tutti gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il libero Fabio Balaso, il centrale Gianluca Galassi) e rientreranno in gruppo nelle prossime settimane.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Bulgaria, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Quebec City sono sei ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 11 giugno

Ore 17.00 Italia vs Bulgaria – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.