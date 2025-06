Italia-Brasile oggi, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Due potenze storiche del panorama pallavolistico mondiale tornano a incrociarsi, rinnovando una rivalità iniziata nel leggendario Maracanazinho con la semifinale vinta al tie-break dagli azzurri. Da allora, tante sfide indimenticabili, fino alla finale olimpica di Rio 2016, quando fu il Brasile ad avere la meglio sulla Nazionale guidata da Gianlorenzo Blengini. Da quel momento a oggi molte cose sono cambiate, in particolare tra le fila verde-oro. L’ultimo precedente risale all’esordio del girone olimpico di Parigi, meno di un anno fa, con l’Italia vittoriosa per 3-1. Un successo che, però, non bastò ad alimentare il cammino azzurro verso il podio: gli uomini di De Giorgi persero la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti, gli stessi che eliminarono il Brasile nei quarti.

Oggi la selezione sudamericana è tornata sotto la guida esperta di Bernardinho, ma ha dovuto salutare il suo storico regista Bruno, sostituito in palleggio da Fernando “Cachopa” Kreling, ex Monza. Mentre l’ossatura degli opposti è rimasta invariata, ci sono stati diversi cambiamenti sia tra i laterali, che al centro, con un profondo rinnovamento anche nel ruolo di libero. Sul fronte italiano, la vittoria faticosa al tie-break contro la Polonia ha dato le prime indicazioni sullo stato di forma del gruppo. Il CT Fefè De Giorgi ha scelto di partire con quella che sembra essere la formazione titolare in vista del prossimo Mondiale, consapevole che sarà necessario tempo per ritrovare fluidità e intesa nei meccanismi di gioco. Le note positive, comunque, non mancano: Alessandro Michieletto è sempre un punto fermo, Giannelli continua a essere il cuore pulsante del gioco azzurro, Rychlicki si dimostra un’arma tattica preziosa, mentre i centrali Galassi e Gargiulo hanno confermato affidabilità e spessore. Il loro utilizzo da titolari dipenderà anche dalle condizioni fisiche di Anzani e, si spera, di Russo.

Il confronto con il Brasile rappresenta dunque un test fondamentale per valutare i progressi dell’Italia. Quella che per anni è stata la bestia nera della Nazionale, oggi sembra una squadra contro cui gli azzurri riescono ad esprimersi meglio. Il motivo? Forse la perdita di quell’imprevedibilità e della capacità di rovesciare l’inerzia del gioco, marchi di fabbrica delle formazioni brasiliane guidate in passato proprio da Bernardinho, che ora tenta di ricostruire un’identità competitiva con atleti meno dotati tecnicamente rispetto al passato. Finora il Brasile a Chicago ha convinto, con due successi netti: 3-0 al Canada all’esordio e 3-0 alla combattiva Cina. In tutto il torneo, i verde-oro hanno perso solo all’esordio contro una Cuba spietata (2-3), per poi superare Ucraina (3-2), Slovenia (3-0) e Belgio (3-1) nella prima settimana al Maracanazinho.

Il fischio d’inizio è in programma alla NOW Arena di Chicago alle 23.00 di sabato 28 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Brasile.

CALENDARIO ITALIA-BRASILE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 28 giugno

Ore 23.00 Italia vs Brasile – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.