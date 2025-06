Volley, Italia attesa alla prova di maturità nella seconda settimana della Nations League maschile

Una seconda settimana di sfide per la Nazionale azzurra di Fefè De Giorgi in Volleyball Nations League 2025 ricca di spunti e di ricordi, con partite di altissimo livello, rivincite e banchi di prova non indifferenti per la squadra italiana, che ritrova alcuni dei suoi titolari.

L’Italia ha conquistato un doppio successo al tie break nelle due amichevoli giocate venerdì e sabato contro il Canada. Cinque set che hanno permesso soprattutto ai debuttanti in azzurro di ritrovare il ritmo partita dopo una piccola vacanza, e che ci volevano per introdurre una settimana, quella di Chicago, in cui ogni partita nasconde diverse incognite. L’Italia arriva all’appuntamento negli Stati Uniti con tre successi e una sconfitta e ha bisogno di mantenere alto il ritmo per non perdere terreno sulle prime della classe.

A iniziare da mercoledì 25 giugno, quando gli azzurri saranno in campo alle 23.00 contro la Polonia. E qui i ricordi si sprecano: contro i polacchi l’Italia ha vinto in finale il Mondiale 2022 e ha perso in finale l’Europeo 2023. Polacchi che poi lo scorso anno hanno chiuso al secondo posto i Giochi Olimpici di Parigi, cedendo in finale solo alla Francia padrona di casa. Una Polonia che ha chiuso imbattuta la prima settimana di gare in Cina superando 3-1 l’Olanda, 3-1 il Giappone, 3-0 la Turchia e 3-0 la Serbia.

Si prosegue con la sfida sulla carta meno complicata della settimana, quella contro la Cina, che non rappresenta al momento una formazione in grado di giocarsela con i top team mondiali. I cinesi, a parte qualche sporadica individualità, non riescono da tempo a costruire una squadra competitiva e anche oggi la situazione è in linea con le annate precedenti, anche se le due vittorie ottenute contro Olanda e Serbia tra le mura amiche nella prima settimana di gare lasciano ancora aperta la porta per una possibile qualificazione alla Final Eight.

Il terzo match gli azzurri lo giocheranno il 28 giugno contro il Brasile e anche qui si aprono pagine indimenticabili del passato della Nazionale, prima fra tutte la finale olimpica del Maracanazinho a Rio con i Verde-Oro in delirio per la vittoria più attesa dell’Olimpiade casalinga, assieme a quella del beach volley. Come l’Italia, anche il Brasile ha conquistato tre successi contro una sconfitta, patita contro Cuba (da sempre bestia nera dei sudamericani) nella prima settimana di sfide a Rio de Janeiro. I brasiliani hanno battuto 3-0 l’Iran e la Slovenia, e sconfitto 3-2 una coriacea Ucraina.

L’ultimo incontro vedrà gli azzurri domenica 29 affrontare gli Stati Uniti, in un remake della finale per il bronzo di Parigi 2024, ma che richiama anche la mitologica semifinale di Rio firmata Ivan Zaytsev. Una partita che nasconde sempre tante insidie per l’Italia, che spesso soffre la fisicità della squadra a stelle e strisce. Gli Usa, guidati da Karch Kiraly, nella prima settimana di gare, hanno sofferto non poco con una formazione sperimentale, perdendo 3-0 con l’Ucraina e 3-1 con la Slovenia di Fabio Soli, e riuscendo a battere 3-2 l’Iran e 3-1 Cuba. Possibile che, per questa settimana tra le mura amiche, Kiraly ritrovi alcune delle sue star.