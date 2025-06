Inizia lo spettacolo del torneo di Wimbledon. Berrettini e Paolini guidano gli azzurri. Debuttano Alcaraz e Zverev

È il momento di fare sul serio. Inizia il terzo Slam stagionale. Prende il via l’edizione 2025 del torneo di Wimbledon. Gli appassionati sono pronti per godesi due settimane di spettacolo che culmineranno domenica 13 luglio con la proclamazione dei vincitori del singolare maschile e del singolare femminile (sabato 12). Il torneo più importante ed affascinante inizia con il rispetto di una tradizione ormai consolidata.

Il primo a scendere in campo sul Centrale sarà infatti il campione in carica. A tenere a battesimo il debutto di Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 e vincitore delle ultime due edizioni, sarà Fabio Fognini. L’esperto giocatore italiano, classe 1987, vive le ultime recite di una lunga carriera e proverà a giocarsi le sue carte senza avere nulla da perdere.

La nutrita pattuglia italiana, in attesa di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sarà guidata da Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Il tennista romano, al ritorno in campo dopo l’infortunio patito agli Internazionali d’Italia, incrocia sulla propria strada, terzo match sul campo numero 3, il polacco Kamil Majchrzak, numero 108 del ranking. L’erba rappresenta il terreno di caccia privilegiato per l’unico italiano in grado, nel 2021, di raggiungere la finale, sarà però prioritario verificare le condizioni fisiche cercando di ragionare partita dopo partita.

Il primo duello ad alta quota potrebbe essere quello del terzo turno con il possibile incrocio con Alexander Zverev. La finalista del 2024 inizia la difesa di una cambiale da 1300 punti contro la lettone Anastasija Sevastova, terzo match sul campo 2. Nella conferenza stampa pre torneo la regina del Foro Italico ha scelto di tenere un profilo basso dichiarando di volersi concentrare su un ostacolo alla volta.

Luciano Darderi debutta nel torneo, secondo match sul campo numero 5, contro il russo Roman Safiullin, il quarto match sul campo 6 segnerà invece il rientro in gara di Matteo Arnaldi, atteso dall’incrocio con l’olandese Botic van De Zandschulp. Giulio Zeppieri, unico azzurro a superare le qualificazioni grazie al decisivo successo al quinto set contro il cileno Garin, affronta, nella sfida tra qualificati, il giapponese Shintaro Mochizuki, ultimo incontro sul campo 7. Mattia Bellucci apre il programma sul campo 16, primo match dalle ore 11:00, contro la wild card britannica Oliver Crawford.

Da seguire con grande interesse, in ambito maschile, il debutto del tedesco Alexander Zverev, terzo favorito del seeding, contro il francese Arthur Rinderknech. Taylor Fritz, testa di serie numero 5 e vincitore del torneo di Eastbourne, inizia il suo cammino con il complicato esame di francese contro il bombardiere transalpino Giovanni Mpetshi Perricard. Altre partite di sicuro interesse possono essere l’impegnativo esordio della stellina brasiliana Joao Fonseca contro il britannico Jacob Fearnley e il duello tra lo statunitense Jenson Brooksby e l’olandese Tallon Griekspoor. Curioso notare come i finalisti di Eastbourne e il vincitore del torneo di Maiorca inizino a giocare fin dal primo giorno nello Slam londinese.

Nel torneo femminile la numero uno Aryna Sabalenka, certamente non baciata dalla fortuna in sede di sorteggio, esordisce con la qualificata canadese Carson Branstine, autrice nelle qualificazioni dell’eliminazione della francese Lois Boisson, semifinalista al Roland Garros, e della connazionale Bianca Andreescu. La ceca Marketa Vondrousova, tornata alla ribalta con il successo nel torneo di Berlino e vincitrice dell’edizione del 2023, incrocia sulla propria strada la statunitense McCartney Kessler, testa di serie numero 32.