Gottardi/Orsi Toth sono in finale ad Alanya: l’Italia vola ancora in alto! Scampoli/Bianchi per il terzo posto

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth si prendono la finale del Challenge di Alanya e si confermano uno dei top team di questa prima parte della stagione dopo i tre quinti posti nei tornei Elite. La coppia azzurra è passata per l’ennesimo derby per conquistare l’atto conclusivo dell’importante torneo turco. In semifinale infatti si sono affrontate le due coppie azzurre con Scampoli/Bianchi che hanno dovuto alzare bandiera bianca e andranno a disputare una prestigiosa finale per il terzo posto che certifica la crescita e l’ottima condizione del beach volley femminile italiano.

Nei quarti di finale le due coppie azzurre hanno vinto in due set. Gottardi/Orsi Toth hanno battuto 2-0 Svozilova/Stochlova in un match che, di fatto, è durato solo un set, il primo, che si è giocato punto a punto con il successo delle azzurre con il punteggio di 21-19. Secondo parziale senza storia con la coppia italiana che ha piazzato un break di 5-0 nella parte centrale ed ha vinto 21-12.

Bianchi/Scampoli, invece, erano di fronte alla coppia polacca Cieslowska/Lunio allenata da Andrea Raffaelli. Le azzurre sono partite fortissime (6-1) ma le polacche, punto su punto, si sono riportate sotto fino al 17-16, poi il break della coppia italiana che ha chiuso 21-16. Nel secondo set, invece, le azzurre, avanti 10-7, si sono fatte raggiungere e superare fino al 10-12. La coppia polacca è rimasta avanti fino al 17-20 e poi è arrivato, travolgente, il break decisivo delle italiane che hanno vinto 22-20 piazzando la rimonta decisiva.

Nel derby Gottardi/Orsi Toth hanno dominato i due set contro Bianchi/Scampoli. Nel primo set decisivo un break di 7-0 che ha portato Gottardi/Orsi Toth sul 14-8, aprendo la strada per il successo con il punteggio di 21-14. Nel secondo set ancora più netto il divario tra le due coppie italiane con Gottardi e Orsi Toth che hanno avuto la meglio con il punteggio di 21-11.

TORNEO FEMMINILE

Quarti di finale: Gottardi/Orsi Toth (ITA) [2] – Svozilova/Stochlova (CZE) [11] 2-0 (21-19, 21-12)

Scampoli/Bianchi (ITA) [7] – Ciezkowska/Lunio (POL) [26] 2-0 (21-16, 22-20)

Vieira/Chamereau (FRA) [19] – Hegeile/Vitoria (BRA) [6] 2-0 (21-13, 21-18)

Anouk/Zoé (SUI) [1] – Serdiuk/Romaniuk (UKR) [25] 2-0 (21-17, 21-18)

Semifinali: Gottardi/Orsi Toth (ITA) [2] – Scampoli/Bianchi (ITA) [7] 2-0 (21-14, 21-11)

Vieira/Chamereau (FRA) [19] – Anouk/Zoé (SUI) [1]

TORNEO MASCHILE

Round of 12: Perusic/Schweiner (CZE) [1] – Popov/Reznik (UKR) [7] 2-0 (21-17, 21-19)

Hammarberg/Berger T. (AUT) [12] – Heidrich/Jordan (SUI) [18] 2-0 (21-13, 21-14)

Pfretzschner/Winter (GER) [11] – Henning/Wüst (GER) [4] 2-0 (21-14, 21-17)

George/Saymon (BRA) [30] – Dressler/Waller (AUT) [5] 2-1 (15-21, 21-15, 15-12)

Evans/Budinger (USA) [20] – Schachter/Pickett (CAN) [17] 2-0 (21-18, 21-15)

Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [10] – Bassereau/Aye (FRA) [14] 2-0 (21-19, 24-22)

Pedro/Renato (BRA) [6] – Just/Huster (GER) [25] 2-0 (21-16, 21-12)

Nicolaidis/Carracher (AUS) [19] – Ehlers/Wickler (GER) [2] 2-1 (12-21, 21-18, 15-10)

Quarti di finale: Perusic/Schweiner (CZE) [1] – Hammarberg/Berger T. (AUT) [12] 2-1 (22-20, 25-27, 15-11)

George/Saymon (BRA) [30] – Pfretzschner/Winter (GER) [11] 2-0 (21-18, 21-17)

Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [10] – Evans/Budinger (USA) [20] 2-0 (21-18, 21-12)

Nicolaidis/Carracher (AUS) [19] – Pedro/Renato (BRA) [6] 2-1 (21-16, 19-21, 15-10)

Semifinali: Perusic/Schweiner (CZE) [1] – George/Saymon (BRA) [30]

Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [10] – Nicolaidis/Carracher (AUS) [19]