Gottardi/Orsi Toth ottime seconde, Scampoli/Bianchi sfortunate quarte: l’Italia protagonista nel Challenge sulla sabbia di Alanya

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sul secondo gradino del podio al Challenge del Beach Pro Tour 2025 di Alanya. Sul litorale turco, la coppia italiana ha brillato per l’intera durata del torneo, imponendosi in cinque incontri su sei e raggiungendo la finale con un percorso impeccabile. Nell’atto conclusivo, però, le azzurre si sono dovute arrendere alle elvetiche Anouk e Zoé Vergé-Dépré, che hanno conquistato il titolo al termine di una sfida combattuta, conclusasi al tie-break con il punteggio di 2-1 (21-15, 12-21, 15-13).

La coppia italiana, reduce dalla brillante vittoria nel derby tricolore in semifinale contro Claudia Scampoli e Giada Bianchi, è scesa in campo per la finale determinata a portare a casa il primo oro stagionale. Dopo un avvio in salita e un primo set dominato dalle svizzere, Gottardi e Orsi Toth hanno reagito con grande carattere nella seconda frazione, ribaltando l’inerzia del match con un perentorio 21-12. Il terzo e decisivo set è stato giocato punto a punto, ma le sorelle Vergé-Dépré hanno saputo trovare gli spunti vincenti nei momenti chiave, strappando così la vittoria in volata (15-13).

Per le italiane, il secondo gradino del podio rappresenta un traguardo significativo e incoraggiante, soprattutto alla luce della costanza mostrata negli ultimi appuntamenti internazionali: dopo tre quinti posti consecutivi nelle tappe Elite16 di Saquarema, Brasilia e Ostrava, ad Alanya è arrivato il primo podio importante stagionale, condito da prestazioni solide e sempre più convincenti.

A completare un weekend di grande rilevanza per i colori azzurri è arrivato anche il quarto posto di Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Protagoniste di un ottimo cammino fino alla semifinale, dove si sono arrese alle connazionali Gottardi e Orsi Toth, le due atlete hanno poi affrontato nella finalina per il terzo posto le francesi Vieira e Chamereau. Dopo un primo set complicato, chiuso 21-10 in favore delle transalpine, un infortunio (si spera non grave) occorso a Giada Bianchi ha costretto la coppia italiana al ritiro nel corso del secondo parziale, quando il punteggio era ancora aperto (5-3 per le avversarie).

Nonostante l’epilogo sfortunato, il torneo di Alanya si chiude con un bilancio estremamente positivo per Scampoli e Bianchi, che hanno dimostrato di potersi giocare le proprie carte anche in un contesto internazionale di alto livello. Le due atlete, seguite dallo staff federale, continueranno ora il loro percorso di avvicinamento ai prossimi impegni con l’obiettivo di consolidare le ottime sensazioni mostrate in Turchia. L’Italia, dunque, torna da Alanya con un secondo e un quarto posto che confermano il valore e la competitività delle sue principali coppie femminili. La stagione è ancora lunga, ma le premesse per un 2025 da protagoniste ci sono tutte.

I campioni del mondo Perusic/Schweiner sin sono aggiudicati il torneo maschile battendo in una finale a due facce 2-0 i francesi Gauthier-Rat/Rotar. Primo set tutto a favore dei cechi che hanno dominato vincendo 21-13, secondo set tiratissimo con capovolgimenti di fronte, due set ball annullati ai francesi e al secondo tentativo il successo dei campioni iridati con il punteggio di 23-21. Terzo gradino del podio per i brasiliani George/Saymon che hanno sconfitto 2-0 (21-16, 21-19) gli australiani Nicolaidis/Carracher nella finale di consolazione. Così le due semifinali: Perusic/Schweiner (CZE) [1] – George/Saymon (BRA) [30] 2-0 821, 18, 22-20), Rotar/Gauthier-Rat (FRA) [10] – Nicolaidis/Carracher (AUS) [19] 2-0 (21-15, 21-17).