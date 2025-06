Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi volano agli ottavi nel challenge di Alanya. Sconfitti Cottafava/Dal Corso

Ottimo bilancio per l’Italia nel tabellone femminile del Challenge di Alanya, dove due coppie azzurre hanno centrato l’accesso diretto agli ottavi di finale. Gottardi/Orsi Toth si sono imposte con grande autorità nella Pool B, battendo all’esordio le statunitensi Savvy/Van Winkle per 2-0 (21-11, 21-13), per poi chiudere al primo posto con un altro successo netto contro le giapponesi Shiba/Reika [31] per 2-0 (21-18, 21-15). Ora le azzurre attendono agli ottavi la vincente del match tra le ceche Pavelková K./Pavelková A. [29] [Q] e le ucraine Davidova/Khmil [14].

Percorso immacolato anche per Scampoli/Bianchi, protagoniste nella Pool G. Dopo il successo in rimonta su Hildreth/Van Gunst [10] per 2-1 (21-19, 16-21, 15-10), le italiane hanno superato con maggiore scioltezza le polacche Ciezkowska/Lunio [26] per 2-0 (21-19, 21-16). Agli ottavi se la vedranno con la vincente tra le australiane Clancy/Milutinovic e le olandesi Luini/Poiesz, quest’ultime qualificate proprio battendo Paul/Kunst per 2-1 (22-24, 21-19, 15-8) nel turno decisivo.

Nel tabellone maschile è rimasta in gara una sola coppia italiana. Cottafava/Dal Corso, inseriti nella Pool F, che hanno esordito con una sconfitta contro i tedeschi Pfretzschner/Winter per 0-2 (15-21, 18-21). Ora si giocheranno il passaggio del turno nella sfida da dentro o fuori contro i cechi Trousil/Dzavoronok, reduci da un buon percorso di qualificazione. Delusione invece nelle qualificazioni per le altre due coppie italiane. Alfieri/Ranghieri hanno superato agilmente il primo set contro i francesi Chouikh/Genevieve Gardoque, ma poi sono crollati cedendo per 1-2 (21-12, 23-25, 12-15). Rossi/Viscovich [6] avevano superato senza problemi i turchi Kurt/Tür [27] per 2-0 (21-14, 21-14), ma nel secondo turno si sono arresi con grande rammarico ai cechi Trousil/Dzavoronok [11] per 0-2 (20-22, 22-24), in un match estremamente equilibrato.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: George/Saymon BRA [15] – Seiser/Grössig AUT [18] 2-0 (21-16, 21-17)

Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [23] – Alfieri/Ranghieri ITA [10] 2-1 (12-21, 25-23, 15-12)

Tiisaar/Korotkov EST [7] – Sousa, G./Sousa, T. POR [26] 2-1 (18-21, 21-15, 15-10)

Kurt/Tür TUR [27] – Rossi/Viscovich ITA [6] 0-2 (14-21, 14-21)

Trousil/Dzavoronok CZE [11] – Matos/Pérez ESP [22] 2-0 (21-12, 21-14)

Datsiuk/Bublyk UKR [19] – Felipe Alves/Gabriel BRA [14] 1-2 (19-21, 21-17, 13-15)

Miloss/Benjavs T. LAT [29] – Evans/Budinger USA [4] 0-2 (12-21, 10-21)

McManaway/O’Dea B. NZL [13] – Vasiljev/Juchnevic LTU [20] 1-2 (15-21, 25-23, 14-16)

Kantor/Lejawa POL [21] – Smith/Webber USA [12] 0-2 (10-21, 17-21)

Sepka/Sedlak CZE [5] – Barış G./Imdat TUR [28] 2-0 (21-12, 21-3)

Breer/Flückiger SUI [25] – Burnett/Ryan AUS [8] 1-2 (21-16, 16-21, 16-18)

Mol, M./Mol NOR [9] – Reinhardt/Sowa GER [24] 2-0 (21-16, 21-13)

Huber, A./Seidl, R. AUT [17] – Brewster/Ierna USA [16] 0-2 (21-23, 15-21)

Secondo turno qualificazioni: George/Saymon BRA [15] – Krattiger/Dillier SUI [2] 2-1 (13-21, 21-13, 15-8)

Tiisaar/Korotkov EST [7] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [23] 1-2 (17-21, 21-19, 9-15)

Trousil/Dzavoronok CZE [11] – Rossi/Viscovich ITA [6] 2-0 (22-20, 24-22)

Heidrich/Jordan SUI [3] – Felipe Alves/Gabriel BRA [14] 2-0 (21-17, 21-17)

Vasiljev/Juchnevic LTU [20] – Evans/Budinger USA [4] 1-2 (18-21, 21-14, 8-15)

Sepka/Sedlak CZE [5] – Smith/Webber USA [12] 1-2 (19-21, 21-17, 13-15)

Mol, M./Mol NOR [9] – Burnett/Ryan AUS [8] 2-0 (24-22, 21-17)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [1] – Brewster/Ierna USA [16] 2-0 (21-12, 21-19)

Gironi. Pool A

Perusic/Schweiner CZE [1] – Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [32] [Q] 2-0 (21-16, 21-18)

Sagstetter/Sagstetter GER [16] – Schachter/Pickett CAN [17] 0-2 (17-21, 14-21)

Perusic/Schweiner CZE [1] – Schachter/Pickett CAN [17] 13-Jun 08:30

Chouikh/Genevieve Gardoque FRA [32] [Q] – Sagstetter/Sagstetter GER [16] 13-Jun 08:30

Pool B

Ehlers/Wickler GER [2] – Bedritis/Rinkevics LAT [31] 2-0 (21-12, 21-14)

A. Pourasgari/A.Aghajani IRI [15] – Heidrich/Jordan SUI [18] [Q] 0-2 (13-21, 15-21)

Ehlers/Wickler GER [2] – Heidrich/Jordan SUI [18] [Q] 13-Jun 08:30

Bedritis/Rinkevics LAT [31] – A. Pourasgari/A.Aghajani IRI [15] 13-Jun 08:30

Pool C

Hodges/Schubert AUS [3] – George/Saymon BRA [30] [Q] 1-2 (21-23, 22-20, 11-15)

Bassereau/Aye, C. FRA [14] – Nicolaidis/Carracher AUS [19] 1-2 (21-19, 10-21, 7-15)

George/Saymon BRA [30] [Q] – Nicolaidis/Carracher AUS [19] 13-Jun 09:30

Hodges/Schubert AUS [3] – Bassereau/Aye, C. FRA [14] 13-Jun 09:30

Pool D

Henning/Wüst GER [4] – Potts/Pearse AUS [29] 2-0 (21-18, 21-17)

Pedrosa/Campos POR [13] – Evans/Budinger USA [20] [Q] 0-2 (18-21, 17-21)

Henning/Wüst GER [4] – Evans/Budinger USA [20] [Q] 13-Jun 09:30

Potts/Pearse AUS [29] – Pedrosa/Campos POR [13] 13-Jun 09:30

Pool E

Dressler/Waller AUT [5] – Smith/Webber USA [28] [Q] 2-1 (21-18, 19-21, 15-13)

Hammarberg/Berger T. AUT [12] – Hörl/Pristauz AUT [21] 2-0 (22-20, 21-17)

Dressler/Waller AUT [5] – Hammarberg/Berger T. AUT [12] 13-Jun 10:30

Smith/Webber USA [28] [Q] – Hörl/Pristauz AUT [21] 13-Jun 10:30

Pool F

Pedro/Renato BRA [6] – Trousil/Dzavoronok CZE [27] [Q] 2-0 (23-21, 38-36)

Pfretzschner, L./Winter GER [11] – Cottafava/Dal Corso ITA [22] 2-0 (21-15, 21-18)

Pedro/Renato BRA [6] – Pfretzschner, L./Winter GER [11] 13-Jun 10:30

Trousil/Dzavoronok CZE [27] [Q] – Cottafava/Dal Corso ITA [22] 13-Jun 10:30

Pool G

Popov/Reznik UKR [7] – Pascariuc P./Horst AUT [26] 2-0 (21-17, 21-13)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] [Q] – Adelmo/Mateus BRA [23] 2-1 (19-21, 21-16, 15-9)

Popov/Reznik UKR [7] – Rotar/Gauthier-Rat FRA [10] [Q] 13-Jun 11:30

Pascariuc P./Horst AUT [26] – Adelmo/Mateus BRA [23] 13-Jun 11:30

Pool H

Özdemir/Kuru TUR [8] – Just/Huster GER [25] 0-2 (14-21, 17-21)

Haussener/Friedli SUI [9] – Mol, M./Mol NOR [24] [Q] 2-0 (22-20, 21-17)

Özdemir/Kuru TUR [8] – Mol, M./Mol NOR [24] [Q] 13-Jun 11:30

Just/Huster GER [25] – Haussener/Friedli SUI [9] 13-Jun 11:30

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Corah/Roskic CAN [15] – Riko/Take JPN [18] 2-1 (21-17, 17-21, 15-11)

Pavlova/Helland-Hansen NOR [19] – Kan/Sours USA [14] 0-2 (12-21, 21-23)

Schieder/Borger GER [13] – Deißenberger/Schäkel GER [20] 2-0 (22-20, 21-14)

Simdim/Nezir TUR [21] – Polley/MacDonald NZL [12] 0-2 (12-21, 9-21)

Luini/Poiesz NED [17] – Parkkinen/Prihti FIN [16] 2-1 (18-21, 21-15, 15-10)

Secondo turno qualificazione: Corah/Roskic CAN [15] – Savvy/Van Winkle USA [2] 1-2 (25-23, 12-21, 12-15)

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [7] – Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [10] 2-0 (22-20, 21-14)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [11] – Maruyama/Ishii JPN [6] 2-1 (17-21, 21-15, 17-15)

Placette/Richard FRA [3] – Kan/Sours USA [14] 2-1 (25-23, 17-21, 15-10)

Schieder/Borger GER [13] – Vieira/Chamereau FRA [4] 0-2 (16-21, 19-21)

Bock/Lippmann GER [5] – Polley/MacDonald NZL [12] 2-1 (17-21, 21-18, 15-7)

Serdiuk/Romaniuk UKR [9] – Bauer/Anderson USA [8] 2-0 (21-17, 21-17)

Paul/Kunst GER [1] – Luini/Poiesz NED [17] 1-2 (22-24, 21-19, 8-15)

Gironi. Pool H

Sencel/Celebi TUR [8] – Bansley/Bukovec CAN [24] 0-2 (12-21, 19-21)

Serdiuk/Romaniuk UKR [25] [Q] – Alchin/Johnson AUS [9] 2-0 (21-17, 22-20)

Alchin/Johnson AUS [9] – Bansley/Bukovec CAN [24] 2-0 (22-20, 21-18)

Sencel/Celebi TUR [8] – Serdiuk/Romaniuk UKR [25] [Q] 0-2 (11-21, 14-21)

Pool G

Ciezkowska/Lunio POL [26] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [23] [Q] 2-0 (21-14, 21-15)

Scampoli/Bianchi ITA [7] – Hildreth/Van Gunst USA [10] 2-1 (21-19, 16-21, 15-10)

Hildreth/Van Gunst USA [10] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [23] [Q] 2-1 (16-21, 21-19, 15-8)

Scampoli/Bianchi ITA [7] – Ciezkowska/Lunio POL [26] 2-0 (21-19, 21-16)

Pool F

Fleming/Fejes AUS [27] – Svozilova/Stochlova CZE [11] 1-2 (11-21, 21-17, 11-15)

Hegeile/Vitoria BRA [6] – Harward/Phillips USA [22] 2-1 (13-21, 21-11, 15-11)

Svozilova/Stochlova CZE [11] – Harward/Phillips USA [22] 0-2 (17-21, 10-21)

Hegeile/Vitoria BRA [6] – Fleming/Fejes AUS [27] 2-0 (21-17, 21-11)

Pool E

Álvarez M/Moreno ESP [5] – Paulikiene/Raupelyte LTU [21] 2-0 (21-19, 21-12)

Clancy/Milutinovic AUS [28] – Konink/Schoon NED [12] 1-2 (21-17, 15-21, 13-15)

Konink/Schoon NED [12] – Paulikiene/Raupelyte LTU [21] 2-1 (21-17, 16-21, 15-8)

Álvarez M/Moreno ESP [5] – Clancy/Milutinovic AUS [28] 0-2 (15-21, 16-21)

Pool D

Michelle/Poletti PAR [4] – Bock/Lippmann GER [20] [Q] 0-2 (18-21, 18-21)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [29] [Q] – Kraft/Hodel USA [13] 0-2 (18-21, 19-21)

Kraft/Hodel USA [13] – Bock/Lippmann GER [20] [Q] 2-1 (21-18, 15-21, 15-8)

Michelle/Poletti PAR [4] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [29] [Q] 1-2 (21-19, 19-21, 11-15)

Pool C

Hladun/Lazarenko UKR [3] – Davidova/Khmil UKR [14] 0-2 (19-21, 13-21)

Polley/MacDonald NZL [30] [Q] – Vieira/Chamereau FRA [19] [Q] 0-2 (11-21, 12-21)

Davidova/Khmil UKR [14] – Vieira/Chamereau FRA [19] [Q] 0-2 (15-21, 19-21)

Hladun/Lazarenko UKR [3] – Polley/MacDonald NZL [30] [Q] 0-2 (16-21, 20-22)

Pool B

Shiba/Reika JPN [31] – Placette/Richard FRA [18] [Q] 2-1 (21-19, 19-21, 15-13)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Savvy/Van Winkle USA [15] [Q] 2-0 (21-11, 21-13)

Savvy/Van Winkle USA [15] [Q] – Placette/Richard FRA [18] [Q] 2-1 (14-21, 22-20, 15-6)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [2] – Shiba/Reika JPN [31] 2-0 (21-18, 21-15)

Pool A

Luini/Poiesz NED [32] [Q] – Andressa/Tainá BRA [17] 2-0 (21-16, 21-17)

Anouk/Zoé SUI [1] – Sonneville/Piersma B. NED [16] 2-0 (21-16, 21-18)

Sonneville/Piersma B. NED [16] – Andressa/Tainá BRA [17] 2-1 (21-12, 17-21, 15-11)

Anouk/Zoé SUI [1] – Luini/Poiesz NED [32] [Q] 2-0 (21-11, 21-18)

Ruond of 24: Polley/MacDonald NZL [30] [Q] – Bock/Lippmann GER [20] [Q] (13-Jun 14:00)

Harward/Phillips USA [22] – Álvarez M/Moreno ESP [5] (13-Jun 14:00)

Alchin/Johnson AUS [9] – Shiba/Reika JPN [31] (13-Jun 14:00)

Savvy/Van Winkle USA [15] [Q] – Bansley/Bukovec CAN [24] (13-Jun 14:00)

Sonneville/Piersma B. NED [16] – Ciezkowska/Lunio POL [26] (13-Jun 13:00)

Clancy/Milutinovic AUS [28] – Luini/Poiesz NED [32] [Q] (13-Jun 13:00)

Hildreth/Van Gunst USA [10] – Svozilova/Stochlova CZE [11] (13-Jun 13:00)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [29] [Q] – Davidova/Khmil UKR [14] (13-Jun 13:00)