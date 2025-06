Golden Gala atletica 2025 oggi: orari, tv, programma, italiani in gara

Oggi venerdì 6 giugno (a partire dalle ore 19.15) va in scena il Golden Gala 2025, quinta tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio Olimpico di Roma, che torna a ospitare un evento di primissimo piano a un anno di distanza dagli Europei e che farà da palcoscenico a una sfilza di stelle di enorme caratura agonistica, determinata a lottare per la vittoria in una delle competizioni più apprezzate del calendario mondiale.

LA DIRETTA LIVE DEL GOLDEN GALA DI ATLETICA DALLE 19.15

L’Italia potrà fare affidamento su diverse punte di diamante: Nadia Battocletti (impegnata sui 5000 metri dopo aver già ammaliato in avvio di stagione), Gianmarco Tamberi (il Campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020 è atteso al debutto stagionale), Mattia Furlani (già pimpante nel salto in lungo da Campione del Mondo indoor), Leonardo Fabbri e Zane Weir (chiamati ad alzare l’asticella nel getto del peso), Filippo Tortu e Chituru Ali (particolarmente attesi sui 100 metri).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Golden Gala 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.15 alle ore 21.00 e a seguire su Rai 2, in diretta su Rai Play dalle ore 21.00, in diretta live testuale integrale dalle ore 19.15 su OA Sport.

CALENDARIO GOLDEN GALA 2025

Venerdì 6 giugno

19.15 Salto con l’asta femminile

19.30 Lancio del disco femminile

19.48 Salto triplo femminile

21.04 400 ostacoli femminile

21.11 Salto in alto maschile

21.15 1500 metri maschile

21.27 Getto del peso maschile

21.31 5000 metri femminile

21.38 Salto in lungo maschile

21.59 400 metri maschile

22.13 200 metri femminile

22.27 110 ostacoli

22.38 100 metri maschile

22.49 1500 metri femminile

PROGRAMMA GOLDEN GALA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport dalle 20.15 alle 21.00, Rai 2 dalle ore 21.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 21.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport in versione integrale dalle ore 19.15.

ITALIANI IN GARA GOLDEN GALA

Venerdì 6 giugno

19.15 Salto con l’asta femminile: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

19.30 Lancio del disco femminile: Daisy Osakue

21.04 400 ostacoli femminile: Ayomide Folorunso, Linda Olivieri

21.11 Salto in alto maschile: Gianmarco Tamberi, Stefano Sottile, Matteo Sioli, Manuel Lando

21.15 1500 metri maschile: Federico Riva

21.27 Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri, Zane Weir

21.31 5000 metri femminile: Nadia Battocletti

21.38 Salto in lungo maschile: Mattia Furlani

21.59 400 metri maschile: Edoardo Scotti

22.13 200 metri femminile: Dalia Kaddari

22.38 100 metri maschile: Filippo Tortu, Chituru Ali

22.49 1500 metri femminile: Marta Zenoni, Sintayehu Vissa