Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Ovada-Acqui Terme: orari, percorso, favoriti. Sarà ancora fuga?

In attesa del gran finale, con un weekend intensissimo in chiave Maglia Rosa, oggi in scena la sesta tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, la Ovada-Acqui Terme. Andiamo a scoprire la frazione nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

154 chilometri da percorrere, i primi 100 praticamente pianeggianti. Poi si entra nella parte più interessante della gara con due GPM in rapida successione. Prima il Cassinasco, di 4,3 chilometri al 5.3% di pendenza media, poi il Sant’Ambrogio, di 4,5 chilometri al 6% di pendenza media. Da lì in poi breve falso piano e discesa fin sul traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giro d’Italia Next Gen 2025 – Sesta tappa Ovada-Acqui Terme (154 km)

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo: 15.45 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA NEXTGEN 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in differita su Rai Sport HD alle ore 19.30.

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 13.20), YouTube Giro d’Italia (dalle 13.20), gironextgen.it/live-streaming

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Visti i precedenti dei giorni scorsi, praticamente impossibile che il gruppo riesca a tenere chiusa la corsa per una volata, seppur ristretta. Potrebbe esserci di nuovo la fuga, o altrimenti qualche colpo da finisseur. Sul finale potrebbero provarci corridori del calibro di Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike) e Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) mentre in casa Italia da seguire Simone Gualdi (Wanty – Nippo – ReUz).