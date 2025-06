Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi Fiorenzuola d’Arda-Gavi: orari, percorso, favoriti. Ci sarà la prima volata?

Quinta tappa per il Giro d’Italia NextGen 2025. Frazione che dovrebbe concedere tranquillità agli uomini di classifica generale: probabile la prima volata di gruppo di questa edizione. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

153 chilometri con partenza da Fiorenzuola d’Arda ed arrivo in quel di Gavi. Il punto cruciale di giornata è il Passo del Penice: salita dura di 12,8 chilometri al 6,7% di pendenza media, posta però a 90 chilometri dal traguardo. Da lì in poi qualche saliscendi, il Passo Coppi (2,8 chilometri al 5,8%) e un tratto leggermente mosso per arrivare all’arrivo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Giro d’Italia Next Gen 2025 – Quinta tappa Fiorenzuola d’Arda-Gavi (153km)

Orario di partenza: 11.50

Orario di arrivo: 15.45 circa

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA NEXTGEN 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in differita su Rai Sport HD alle ore 19.30.

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 13.20), YouTube Giro d’Italia (dalle 13.20), gironextgen.it/live-streaming

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Tra i velocisti più attesi sicuramente l’azzurro Alessandro Borgo (Bahrain Victorious Development Team), in casa Italia da tenere d’occhio anche il fratello d’arte Matteo Milan (Lidl – Trek Future Racing). Tra gli stranieri invece i nomi da seguire sono quelli di Noah Hobbs (EF Education – Aevolo) e Lewis Bower (Groupama – FDJ).