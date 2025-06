Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Neuhausen am Rheinfall-Emmetten: orari, percorso, favoriti. Ultime salite decisive per la classifica finale

Dopo la prima volata di questo Giro di Svizzera 2025, conquistata dal belga Jordi Meuus (Red Bull Bora Hansgrohe), la corsa elvetica propone oggi una penultima tappa che potrebbe decidere la classifica generale. Gli equilibri sono cambiati nel corso della quinta tappa con arrivo a Santa Maria in Calanca, con Kevin Vauquelin (Arkèa B&B Hotels) che si è preso la maglia gialla sottraendola al connazionale Romain Gregoire (Groupama-FDJ). Sarà dunque quella odierna la frazione decisiva oppure la cronometro finale avrà un ruolo cruciale?

PERCORSO

La settima tappa partirà da Neuhausen am Rheinfall e terminerà dopo 207.3 chilometri ad Emmetten. Il percorso presenta inizialmente numerosi saliscendi, con pendenze che arriveranno anche all’8%, poi dopo un breve tratto in pianura si affronterà il primo GPM di Schwändi (3 km all’8,8% di pendenza media). Si continuerà poi a salire per circa 11 chilometri prima di un nuovo tratto in discesa. Negli ultimi chilometri i corridori dovranno scalare prima il Bürgenstock (5.5 km ad una pendenza media del 7,9%) e poi la salita conclusiva (3.9 km all’8,1% di pendenza media) per arrivare al traguardo di Emmetten.

PROGRAMMA

Giro di Svizzera 2025 – Settima tappa Neuhausen am Rheinfall-Emmetten (207.3 km)

Orari di partenza: 12.00

Orari di arrivo: 17.15 circa

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DEL GIRO DI SVIZZERA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per gli abbonati su Eurosport 1 dalle ore 15.00

Diretta streaming: SkyGo, DAZN, Discovery Plus, NOW Tv

Diretta Live testuale: OA Sport a partire dalle ore 14.00

FAVORITI

Favorito numero uno è Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG) che ha ritrovato il sorriso con la vittoria nella quarta tappa. Il portoghese, terzo nella generale a 39″, andrà sicuramente all’assalto della maglia gialla, prima della cronometro finale. Dovrà difendersi l’attuale leader Kevin Vauquelin, che ha già dimostrato le sue doti in salita. Il francese potrebbe mettere oggi il punto esclamativo sulla vittoria finale. Attenzione anche al possibile colpo di Julien Alaphilippe sulla salita finale. Il transalpino, distante solo 29 secondi dalla maglia gialla, proverà sicuramente, se in condizione, a mettere in difficoltà la concorrenza nelle ultime battute della tappa.