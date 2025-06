Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Chur-Neuhausen am Rheinfall: orari, percorso, favoriti. Fuga da lontano o volata?

Si corre la sesta tappa del Giro di Svizzera 2025, la Chur-Neuhausen am Rheinfall di 186,7 chilometri. La tappa di ieri è stata vinta dal britannico Oscar Onley (Team Picnic PostNL) che ha superato allo sprint il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), terzo, a 23’’ di ritardo, è arrivato l’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Cambio della guardia in classifica generale. Al comando della corsa c’è ora il francese Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) davanti al connazionale Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), secondo a 29’’. Occupa la terza posizione, a 39’’ di ritardo dal leader, il corridore lusitano della UAE Team Emirates-XRG.

In attesa del verdetto finale, che potrebbe arrivare solamente nell’ultima tappa, quella odierna potrebbe rappresentare l’occasione propizia per una fuga in grado di partire da lontano e di riuscire ad arrivare fino in fondo o, in alternativa, per la volata di gruppo. Andiamo a scoprire la sesta frazione della corsa elvetica nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Nella prima parte di gara i corridori affrontano la salita di Wildhaus, seconda categoria di 9 km al 6,8%, e l’Hemberg, seconda categoria di 6,2km al 5,7. Una volta superate le due asperità di giornata la corsa prosegue con una serie di saliscendi senza pendenze significative, percorso che potrebbe anche lasciar spazio al possibile arrivo allo sprint. Attenzione però alla leggera salita (400 metri al 5%) che termina a 700 metri dal traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA GIRO DI SVIZZERA 2025

Venerdì 20 giugno-Sesta tappa Chur-Neuhausen am Rheinfall (186,7 km)

Orario di partenza: 12:39

Orario di arrivo: 17:00 circa

GIRO DI SVIZZERA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 14:50 alle 17:15

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14:50

Diretta Live testuale: OA Sport.

FAVORITI

In caso di arrivo a ranghi compatti la Red Bull – BORA – hansgrohe ha una doppia carta da giocare con il belga Jordi Meeus e l’olandese Danny Van Poppel. Rivali credibili potrebbero essere il britannico Lewis Askey (Groupama-FDJ), il belga Arnaud De Lie (Lotto), il ceco Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), il tedesco Marius Mayrhofer (Tudor Pro Cycling), il portoghese Antonio Morgado (UAE Team Emirates-XRG), Per l’Italia potrebbe provarci nuovamente Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost), già vincitore allo sprint sul traguardo di Schwarzsee. Se la soluzione dovesse essere invece quella di una fuga con un gruppo ristretto di corridori potrebbero provare a dir la loro Davide Ballerini e Alberto Bettiol (XDS Astana Team) e Stefano Oldani (Cofidis).