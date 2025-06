Giro di Svizzera 2025, tappa di oggi Aarau-Schwarszee: orari, percorso, favoriti. L’ultimo strappo sarà decisivo

È partita ieri l’88esima edizione del Giro di Svizzera, corsa a tappe elvetica che prepara i corridori in vista delle fatiche del Tour de France. Quest’anno, complice la presenza negli stessi giorni del Giro del Delfinato, il parterre dei nomi non è così esaltante ma sarà comunque appassionante la lotta per la classifica generale. Ieri la prima tappa è stata conquistata dal francese Romain Grègoire (Groupama FDJ).

Il francese ha piazzato la stoccata giusta sorprendendo tutti i suoi compagni di fuga ed è dunque la prima maglia gialla del Giro di Svizzera. Domani la seconda frazione partirà da Aarau e terminerà dopo 176.9 chilometri a Schwarszee. Vedremo se Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), super favorito per la vittoria finale, si muoverà sullo strappo finale.

PERCORSO

Nei primi 120 chilometri non è prevista alcuna asperità, ma solo un lungo tratto che pian piano sale. La prima salita da affrontare sarà il Guggisberg (5.3 chilometri ad una pendenza media del 4,3%) che precede l’Heitenried, con i suoi 1,5 chilometri al 7% di pendenza media. Dopo i due sprint intermedi, a circa 15 chilometri dal traguardo si affronterà l’ultima ascesa di Rechthalten (1,6 km al 6,1% di pendenza media) che anticipa il finale con uno strappo in salita.

PROGRAMMA

Giro di Svizzera 2025 – Seconda tappa Aarau-Schwarszee (176.9 km)

Orario di partenza: 12.47

Orario di arrivo: 17.00 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO DI SVIZZERA IN TV E STREAMING:

Diretta tv: per gli abbonati su Eurosport dalle 14.50 alle 17.15

Diretta streaming: Discovery Plus, SkyGo, NOW Tv, Dazn

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Molto difficile prevedere l’andamento di questa seconda tappa. Potrebbe infatti nuovamente arrivare una fuga come ieri, oppure potrebbe esserci un’azione sull’ultimo strappo verso l’arrivo. Attenzione ovviamente a Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), il più abile in salita, ma non è da escludere qualche attacco finale di nomi meno quotati.