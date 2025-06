Giro di Slovenia, secondo successo allo sprint per Dylan Groenewegen. Decimo Luca Colnaghi

La terza tappa del Giro di Slovenia 2025, la Majšperk-Ormož di 172 chilometri, si conclude con il successo allo sprint di Dylan Groenewegen della Team Jayco AlUla. Il corridore olandese bissa così il successo ottenuto nella prima tappa, la Piran- Škofljica di 170,6 chilometri, e ottiene il settimo successo nella corsa slovena.

Sulla linea del traguardo il velocista neerlandese viene fuori di prepotenza e rimonta il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG, partito in anticipo per provare a bruciare la concorrenza. Conclude al terzo posto il tedesco Phil Bauhaus della Bahrain-Victorious. Primo degli italiani è Luca Colnaghi della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè che chiude in decima posizione.

In classifica generale guida lo svizzero Fabio Christen della Q36.5 Pro Cycling Team con sedici secondi di vantaggio sul norvegese Anders Halland Johannessen della Uno-X Mobility e ventuno sul britannico Tao Geoghegan Hart della Lidl-Trek. Primo degli italiani è Andrea Bagioli della Lidl-Trek, tredicesimo ad 1’18’’ dal corridore svizzero.

Ad animare la giornata la fuga di sei uomini partiti nelle prime fasi di gara. Lo spagnolo Mikel Retegi della Equipo Kern Pharma, il polacco Danny van der Tuuk della Euskaltel Euskadi, lo sloveno Marcel Skok della Adria Mobil, il tedesco Albert Gathemann della Benotti Berthold, gli sloveni Nejc Komac della Factor Racing e Jon Pritržnik della Pogi Team Gusto Ljubljana toccano un vantaggio massimo superiore ai cinque minuti.

A trentasette chilometri dall’arrivo Nejc Komac parte, prende il comando solitario della corsa e arriva ad avere circa due minuti prima di essere recuperato dal gruppo a poco meno di quattro chilometri dalla conclusione. A quel punto la soluzione non può che essere l’arrivo allo sprint.