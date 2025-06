Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Valserhône-Combloux: orari, percorso, favoriti. L’arrivo in salita chiama i big

Il Giro del Delfinato 2025 propone oggi una sesta tappa breve ma intensa. La frazione interlocutoria di ieri, vinta in volata da Jake Stewart, non ha modificato la classifica generale che vede in testa sempre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), nonostante la caduta negli ultimi metri. Oggi la corsa a tappe francese propone il primo vero arrivo in salita, che ci rivelerà le condizioni dei migliori in vista della Grande Boucle.

PERCORSO

La frazione partirà da Valserhône e terminerà dopo 126 chilometri a Combloux. Si inizierà subito a salire con la con la Côte de Villy-le-Pelloux (0.8 km ad una pendenza media dell’8,4%) e con il Col des Fleuries (5,6 km al 4,4% di pendenza media) che anticipano il GPM di prima categoria della Côte du Mont-Saxonnex con i suoi 5.5 chilometri al 8,6% di pendenza media. La tappa si deciderà però negli ultimi 7 chilometri con la scalata della Côte de Domancy (2.5 km al 9,3% di pendenza media) e l’arrivo a Combloux (2,7 km all’8,2% di pendenza media), dove probabilmente si deciderà la vittoria finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SESTA TAPPA

Venerdì 13 giugno – Sesta tappa Valserhône-Combloux (126 km)

Orario di partenza: 14.00

Orario di arrivo: 17.20

GIRO DEL DELFINATO 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 15.50; per gli abbonati su Eurosport 1 dalle 15.25.

Diretta streaming: Rai Play, NOW Tv, SkyGo, DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Il primo arrivo in salita del Giro del Delfinato 2025 chiama in causa indubbiamente i big. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) vorrà sicuramente recuperare terreno in classifica generale dopo una cronometro deludente ed alzerà il ritmo sulle salite finali. Il suo avversario per la vittoria di tappa, come sempre negli ultimi anni, potrebbe essere Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) che sta scaldando le gambe in vista del Tour de France. Da capire anche la condizione della maglia gialla Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) dopo la caduta di ieri. Il belga, se in condizione giusta, potrebbe essere il terzo incomodo del duello tra i due precedentemente citati.