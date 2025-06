Giro del Delfinato 2025, tappa di oggi Prémilhat-Issoire: orari, percorso, favoriti. Attesa per Jonathan Milan

Seconda tappa per il Giro del Delfinato 2025. Spazio oggi alla frazione da Prémilhat ad Issoire che dovrebbe vedere le ruote veloci spuntarla. Andiamo a scoprire nel dettaglio la corsa odierna con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO

Prima parte del percorso che prevede quattro strappi in rapida successione: Côte de la Font Nanaud (3,5 km al 4,6%), Côte de Saint-Priest-des-Champs (1,3 km al 5%), la Côte des Rivauds (3,5 km al 4,8%) e la Côte de Saint Jacques d’Ambur (3 km al 5,1%). Non ci sarà pianura vera e propria, ma la strada proseguirà con diversi saliscendi ed il GPM di Côte du Château de Buron (3,3 km al 6,9%) prima di passare per la prima volta sotto la linea del traguardo. L’unica salita sul finale invece la Côte de Nonette (1,8 km al 5,7%).

PROGRAMMA SECONDA TAPPA GIRO DEL DELFINATO 2025

Lunedì 9 giugno – Seconda tappa (Prémilhat-Issoire 204,6 km)

Orario di partenza: 12.20

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO DEL DELFINATO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 15.50; su Eurosport 1 dalle 15.25

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW, Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport

FAVORITI

Questa volta non ci dovrebbero essere sorprese come ieri: sarà volata. E dunque l’Italia si gioca le proprie carte con Jonathan Milan che punta sicuramente al successo in terra transalpina. Tra i rivali Pascal Ackermann (Israel – Premier Tech), Magnus Cort (Uno-X Mobility) e Paul Penhoët (Groupama – FDJ).