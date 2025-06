Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 8 giugno, tv, streaming, italiane in gara

Oggi domenica 8 giugno va in scena la quinta e ultima giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) si conclude la rassegna continentale con la disputa delle finali di specialità. Ad aprire le danze saranno le individualiste con i quattro atti conclusivi a partire dalle ore 11.10, mentre alle ore 15.25 toccherà ai gruppi con le due prove di attrezzo.

L’Italia sognerà in grande durante la mattinata con Sofia Raffaeli e Tara Dragas: la fuoriclasse marchigiana sarà impegnata in tutte le specialità e andrà a caccia di podi preziosi per arricchire il proprio palmares, mentre la friulana si esibirà con le clavette e il nastro. Nel pomeriggio spazio alle Farfalle, desiderose di brillare con i cinque nastri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della giornata di oggi (domenica 8 giugno) agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD e in diretta live testuale su Rai Play, garantita la diretta live testuale integrale su OA Sport per tutti gli eventi.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA RITMICA OGGI

Domenica 8 giugno

11.10-12.15 Finali di specialità individuali, cerchio e palla – Diretta tv su RaiSportHD

12.20-13.25 Finali di specialità individuali, clavette e nastro – Diretta tv su RaiSportHD

15.25-16.10 Finali di specialità per gruppi, 5 nastri – Diretta tv su RaiSportHD

16.15-16.57 Finali di specialità per gruppi, 3 palle/2 cerchi – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA RITMICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANE IN GARA OGGI

Domenica 8 giugno

11.10-12.15 Finali di specialità individuali, cerchio e palla: Sofia Raffaeli (con entrambi gli attrezzi)

12.20-13.25 Finali di specialità individuali, clavette e nastro: Sofia Raffaeli e Tara Dragas (con entrambi gli attrezzi)

15.25-16.10 Finali di specialità per gruppi, 5 nastri: Italia (Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani).