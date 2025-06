F1, solo warning per Antonelli, Leclerc e altri piloti a Montreal. Penalizzato Norris ma…

È stata una nottata italiana un po’ agitata per quanto concerne il post GP del Canada. Il decimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 ha avuto un seguito, dopo che sotto la bandiera a scacchi il britannico George Russell (Mercedes) ha trionfato, precedendo l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e Kimi Antonelli (Mercedes), al primo podio di carriera.

Quinto e sesto posto per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, mentre ritiro per Lando Norris (McLaren), venuto a contatto con il compagno di squadra Oscar Piastri (quarto al termine).

Ebbene, in conseguenza del crash citato, la Direzione Gara ha deciso di imporre il regime di Safety Car nelle ultime tornate del GP. Alcuni piloti sono finiti sotto investigazione per Safety Car infringement, ovvero Antonelli, Piastri, Leclerc, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Oliver Bearman.

Alla fine della fiera, dopo aver parlato coi diretti interessati, i commissari della FIA hanno inflitto un semplice warning (ammonizione) nei confronti dei piloti coinvolti per aver superato altre macchine dopo la bandiera a scacchi nonostante la presenza della Safety Car. Sanzioni, dunque, che non vanno a cambiare la classifica finale della gara.

Respinto il ricorso della Red Bull contro Russell, per una frenata troppo aggressiva e improvvisa che aveva costretto Verstappen a superare la Mercedes con la S.C. in pista, e penalità di 5″ per Norris. La manovra contro Piastri è stata ritenuta azzardata e pericolosa. La sanzione, però, sarà già scontata nel GP del Canada. Nonostante Lando non abbia finito la gara, ha comunque completato più del 90% dei giri totali, risultando comunque classificato.

Pertanto, la penalizzazione si è concretizzata in questo appuntamento, altrimenti il pilota della McLaren avrebbe pagato posizioni in griglia nel prossimo round in Austria. Il britannico resta classificato in 18ª posizione.