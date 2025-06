F1 oggi in tv, GP Canada 2025: orari prove libere, programma, streaming

Trasferta oltreoceano per il circus della Formula Uno dopo il trittico Imola-Montecarlo-Barcellona che ha inaugurato il lungo swing europeo, con la pista di Montreal che ospita questo weekend il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento stagionale del Mondiale. Una breve parentesi nordamericana che potrebbe regalare grande spettacolo, fornendo inoltre delle indicazioni molto interessanti sui valori in campo verso l’estate.

Il programma si apre quest’oggi con due sessioni di prove libere, poi sabato andranno in scena le qualifiche e domenica la gara. McLaren è sempre la favorita d’obbligo, con Oscar Piastri che proverà a difendere la leadership del campionato dall’attacco del suo compagno di squadra Lando Norris, distante 10 punti. Fari puntati anche sul quattro volte iridato della Red Bull Max Verstappen, ormai spalle al muro con un gap di 49 punti dalla vetta del Mondiale e potenzialmente ad una sola infrazione dalla squalifica per un GP. Obiettivo podio per Ferrari, che è ancora alla ricerca della prima vittoria dell’anno.

Le prove libere del venerdì a Montreal verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale di entrambe le sessioni odierne della Formula Uno in Canada con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO PROVE LIBERE GP CANADA F1 2025

Venerdì 13 giugno

Ore 19.30 Prove libere 1 a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 23.00 Prove libere 2 a Montreal (Canada) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP CANADA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.