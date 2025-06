F1 oggi in tv, GP Austria 2025: orario gara, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 29 giugno, andrà in scena il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Spielberg si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

Certo, la pista in Stiria è tra quelle dove effettuare dei sorpassi è meno problematico, viste le grandi accelerazioni e le frenate decise. Tuttavia, uno start ottimo potrebbe mettere nelle condizioni di fare la differenza in termini di passo, potendo girare in condizioni di aria “pulita”, a differenza di chi sarà costretto a inseguire.

È quanto vorrà fare la Ferrari. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e quarto, cercheranno di andare all’attacco delle due McLaren che le precedono. In pole-position ci sarà Lando Norris, mentre dalla terza piazzola scatterà Oscar Piastri. Chiaramente un tema sarà la gestione degli pneumatici, che potrebbe riportare in auge anche Max Verstappen e le Mercedes.

Il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

