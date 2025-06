F1 oggi in tv, GP Austria 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 27 giugno, prende il via il fine-settimana del GP d’Austria, undicesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Stiria assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 13.30 la FP1 e dalle 17.00 la FP2.

Una pista particolare quella di Spielberg, fatta di accelerazioni e frenate particolarmente violente che richiederà grande stabilità sul posteriore, ma nello stesso anche precisioni in ingresso di curva. I favori del pronostico, neanche a dirlo, sono per la McLaren e il confronto interno tra l’australiano Oscar Piastri e il britannico Lando Norris continuerà a tenere banco.

La Ferrari si presenta all’appuntamento con alcuni aggiornamenti sulla SF-25. Si parla di un nuovo fondo e di altri accorgimenti aerodinamici per cercare di aiutare nella guida il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton. Vedremo fin da oggi se questi avranno degli effetti sul tracciato.

La prima giornata di prove libere del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) solo per le prove libere 1, Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 27 giugno

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP AUSTRIA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) solo per le prove libere 1, Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

