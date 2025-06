F1 oggi in tv, GP Austria 2025: orari FP3 e qualifiche, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 28 giugno, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Spagna, undicesimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Spielberg si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l’ambita pole-position.

Una pista non semplice da interpretare quella in Stiria, tipicamente Stop&Go nei primi due settori, ma poi con curvoni veloci nel terzo che obbliga le vetture ad avere un certo rendimento. Ferrari non brillantissima nel primo giorno di libere, in cerca della miglior messa a punto con il nuovo fondo e gli accorgimenti aerodinamici introdotti.

McLaren come da pronostico sugli scudi, in grado di esprimere un potenziale molto alto in tutte le condizioni. Lando Norris, in particolare, è parso decisamente in palla, su una pista dove è sempre andato forte. Vedremo se Oscar Piastri saprà rispondere, al pari di Max Verstappen (Red Bull) e delle Mercedes di George Russell e di Kimi Antonelli.

Il sabato del week end del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201) Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione. È prevista la differita in chiaro su TV8 e TV8.it delle qualifiche, mentre la trasmissione della FP3 sarà esclusiva dei canali di Sky Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-2.

