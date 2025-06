F1 oggi, GP Spagna 2025: orario gara, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 1° giugno, andrà in scena il GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Barcellona si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato, legato soprattutto alle strategie. Il semaforo verde scatterà alle ore 15.00 e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa.

L’applicazione della nuova direttiva tecnica, legata alla flessibilità delle ali, non sembra proprio aver cambiato le ordine delle cose. McLaren a fare le voce grossa, con una prima fila occupata dall’australiano Oscar Piastri e dal britannico Lando Norris. Il duo Papaya, però, dovrà guardarsi dagli attacchi eventuali di Max Verstappen che, con la consueta scaltrezza, cercherà di approfittare di qualsiasi errore.

Per la Ferrari una gara complicata con Lewis Hamilton in terza fila e addirittura Charles Leclerc in quarta, frutto in quest’ultimo caso di un scelta strategica in funzione della gara (si spera). Vedremo se la decisione del pilota monegasco di risparmiare un treno di gomme per quest’oggi sarà un vantaggio.

Il GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW. Su TV8 e su TV8.it sarà possibile seguire in chiaro la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del GP odierno.

