F1, occasione per Verstappen a Montreal. Mercedes avversaria indiretta per riaprire il Mondiale?

Le qualifiche di Montreal hanno regalato forti emozioni ed un finale al cardiopalma, in cui George Russell ha piazzato la zampata all’ultimo tentativo trovando un giro strepitoso e conquistando una magica pole position. Il britannico della Mercedes ha preceduto di 160 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, mentre le McLaren sono rimaste fuori dalla prima fila in griglia (non era mai accaduto in precedenza quest’anno).

Si profila dunque un’occasione d’oro per Verstappen, chiamato a vincere in un contesto sfavorevole per il team di Woking con l’obiettivo di rilanciare le sue quotazioni per il Mondiale dopo il terribile passo falso di Barcellona. Il quattro volte iridato si trova adesso ad un distacco di 49 punti dal leader Oscar Piastri (oggi 3° in qualifica) e 39 da Lando Norris (solo 7°) quando ci avviciniamo alla boa di metà stagione.

Il nativo di Hasselt ha evidenziato un buon passo nella simulazione gara effettuata nelle prove libere del venerdì, ma non sarà facile contenere la rimonta delle macchine papaya cercando nel frattempo di superare un osso duro come Russell. Mercedes sembra davvero molto competitiva sul layout canadese e non ha sfigurato nel long-run della FP2, anche se resta l’incognita relativa al consumo delle gomme nella fase finale degli stint.

La partenza ed in generale il primo giro potrebbe diventare quindi abbastanza importante, in una pista che regala comunque tante opportunità di sorpasso con tre zone DRS e lunghi rettilinei. Vedremo come si svilupperà la corsa domenicale a Montreal, con Russell che rischia di rivelarsi un alleato indiretto delle McLaren in chiave classifica generale per il campionato.