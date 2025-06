F1, Napoli pensa in grande: dopo l’America’s Cup, un GP del Circus?

Una pazza idea in salsa napoletana. La città del “Maschio Angioino” dopo aver bruciato la concorrenza di tante pretendenti nell’ottenere l’organizzazione dell’America’s Cup di vela 2027 vuole mettere a referto la possibilità di ospitare nuovi eventi sportivi.

Il focus si sposta clamorosamente su Mondiale di F1: un circuito cittadino partenopeo dove veder sfrecciare le migliori monoposto del pianeta, in un guizzo suggestivo a cui però in tanti fra politici e sponsor commerciali vogliono credere

“E’ l’occasione giusta – ha spiegato all’Ansa Enzo Rivellini, coordinatore della Lega in città), – per annunciare la nascita di un comitato per portare un Gran Premio di Formula 1 a Napoli. La città ha ricevuto l’America’s Cup, è in un momento di straordinaria attenzione internazionale, ci sono i fondi europei che sono pronti a essere investiti e oggi nasce il comitato promotore per la Formula 1 a Napoli perché crediamo che ci siano tutte le condizioni affinché il Gran Premio del Mediterraneo si possa tenere nei prossimi anni su questo meraviglioso lungomare, che, a dirla tutta, è molto più bello di quello di Montecarlo“.

A fargli eco il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha rilanciato addirittura presentando una conferenza stampa dal titolo “Gran Premio di Napoli” che si terrà in città dal 6 all’8 dicembre: “Un Gp di Formula 1 in città? Penso che sognare sia possibile. Questo è un grande sogno, se ci fosse l’opportunità la coglieremmo. È chiaro che oggi si preferiscono circuiti cittadini, sicuramente Napoli ha un grande legame con gli sport motoristici, perché storicamente ci sono stati dei Gran Premi a Napoli, non di Formula 1, ma gli eventi motoristici qui molto importanti. Se questa tradizione si riesce a riprendere è sicuramente un fatto positivo per la città”.