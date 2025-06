F1, Lando Norris si conferma padrone nella FP3 a Spielberg. Ferrari in crescita, 7° Antonelli

Lando Norris si conferma il migliore in questo week end del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Il pilota britannico della McLaren ha realizzato il miglior tempo della terza sessione di prove libere in 1:04.324. Doppietta dei Papaya, visto il secondo crono dell’australiano Oscar Piastri, distanziato di 0.118, e non perfettamente a proprio agio col set-up della monoposto di Woking.

A recitare il ruolo di terzo incomodo, come spesso è accaduto in questa stagione, troviamo Max Verstappen. L’olandese, protagonista anche di un bel testacoda in uscita dall’ultima curva e in percorrenza del rettilineo principale, ha siglato un tempo di 0.210 peggiore di Norris. McLaren fortissima ovunque su questa pista, ma in particolare nel t-1. Vedremo cosa Max saprà inventarsi, noto il suo feeling con questo circuito, nella gara di casa anche per Red Bull.

Ferrari in crescendo, anche se alcuni problemi persistono. Le due Rosse si sono classificate in quarta e quinta posizione, con il monegasco Charles Leclerc a 0.250 e il britannico Lewis Hamilton a 0.466 dalla vetta. Entrambi gli alfieri del Cavallino Rampante si sono lamentati del sovrasterzo in uscita dalle curve: un posteriore troppo ballerino, che non facilita neanche in fase di frenata. Ricordiamo che la scuderia di Maranello ha introdotto un nuovo fondo e altri accorgimenti aerodinamici per dare un supporto ai racing drivers.

In sesta e settima posizione le due Mercedes. Meno brillante di ieri George Russell, distanziato di 694 millesimi, non pochi tenendo conto della lunghezza della pista. Immediatamente dietro di lui si è posizionato Kimi Antonelli (7° a 0.729), che sta cercando di mettere un po’ insieme i pezzi sul set-up. Alle 16.00 inizieranno le qualifiche e vedremo cosa accadrà.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP AUSTRIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:04.324

2 Oscar Piastri McLaren +0.118

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.210

4 Charles Leclerc Ferrari +0.250

5 Lewis Hamilton Ferrari +0.466

6 George Russell Mercedes +0.694

7 Kimi Antonelli Mercedes +0.729

8 Lance Stroll Aston Martin +0.738

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.815

10 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.858

11 Liam Lawson Racing Bulls +0.858

12 Fernando Alonso Aston Martin +0.919

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.959

14 Alexander Albon Williams +0.990

15 Carlos Sainz Williams +1.002

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.042

17 Pierre Gasly Alpine +1.042

18 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.195

19 Franco Colapinto Alpine +1.222

20 Isack Hadjar Racing Bulls +1.699