F1, Kimi Antonelli sul podio nel GP del Canada vinto da Russell! Incidente tra Piastri e Norris, Ferrari comparsa

George Russell completa un weekend da sogno a Montreal e vince dalla pole position il Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese conquista così il quarto successo in carriera e regala alla Mercedes un risultato che mancava da Las Vegas 2024 (in quel caso fu doppietta con Lewis Hamilton 2°), facendo saltare ogni pronostico della vigilia.

Russell ha trionfato con merito, difendendo la prima posizione al via con una partenza perfetta e gestendo benissimo la corsa grazie ad un ottimo ritmo e ad un consumo delle gomme inferiore rispetto alle aspettative (per quanto visto sin qui con la W16). Max Verstappen si è dovuto accontentare della piazza d’onore con la sua Red Bull, non approfittando appieno della giornata negativa delle McLaren ma disputando una gara estremamente solida.

La festa Mercedes è suggellata dal terzo posto di un favoloso Kimi Antonelli, autore di una prestazione esaltante sin dallo start (in cui ha superato il leader iridato Oscar Piastri con una gran manovra tra la prima e la seconda chicane) e capace anche di mettere sotto pressione Verstappen difendendosi nel frattempo con determinazione dagli attacchi degli uomini papaya.

Il rookie bolognese, con i suoi 18 anni, 9 mesi e 21 giorni, diventa il terzo più giovane di sempre a salire sul podio in un GP di Formula Uno e riporta l’Italia nella top3 per la prima volta dal GP del Belgio del 2009 (Giancarlo Fisichella con la Force India). Domenica a due volti in casa McLaren, che manca clamorosamente l’appuntamento con il podio, con Piastri che porta a casa punti preziosi in quarta piazza e Lando Norris costretto al ritiro dopo un grave errore di valutazione (tamponamento in rettilineo) mentre cercava di passare il suo compagno di squadra australiano.

Mastica amaro la Ferrari, che archivia un quinto posto con Charles Leclerc ed un sesto con Lewis Hamilton dimostrando però un buon potenziale a livello di ritmo e pagando a caro prezzo la qualifica negativa del monegasco. Completano la zona punti Fernando Alonso su Aston Martin, Nico Hulkenberg su Sauber, Esteban Ocon su Haas e Carlos Sainz su Williams.

CLASSIFICA GP CANADA F1 2025

1 George Russell Mercedes Leader 5

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.228 5

3 Kimi Antonelli Mercedes +1.014 5

4 Oscar Piastri McLaren +2.109 5

5 Charles Leclerc Ferrari +3.442 5

6 Lewis Hamilton Ferrari +10.713 5

7 Fernando Alonso Aston Martin +10.972 6

8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +15.364 5

9 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 L 4

10 Carlos Sainz Williams 1 L4

11 Oliver Bearman Haas F1 Team 1 L 4

12 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1 L 4

13 Franco Colapinto Alpine 1 L 4

14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 L 4

15 Pierre Gasly Alpine 1 L 4

16 Isack Hadjar Racing Bulls 1 L 4

17 Lance Stroll Aston Martin 1 L 5

18 Lando Norris McLaren – – 2

19 Liam Lawson Racing Bulls – – 2

20 Alexander Albon Williams – – 1