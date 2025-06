F1, GP Austria 2025: risultati e classifica FP2. Norris in testa, Ferrari e Antonelli attardati

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Austria, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della McLaren ha stampato un perentorio 1:04.580 e ha così preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri di 0.157, facendo capire che la scuderia di Woking ha tutte le carte in regola per dominare il fine settimana in Stiria.

Alle spalle delle due vetture color papaya si è piazzato Max Verstappen, terzo a 0.318 con la Red Bull. Il quattro volte Campione del Mondo si è lasciato alle spalle la Aston Martin di Lance Stroll (quarto a 0.442), mentre stanno faticando le Mercedes e le Ferrari, attardate al termine di un venerdì parecchio difficile.

Charles Leclerc è quinto con la prima delle Rosse a 0.610 dalla vetta, Lewis Hamilton è decimo con l’altra monoposto di Maranello a 0.931 da Norris. George Russell ha concluso la sessione in sesta piazza a 0.649, mentre Kimi Antonelli è undicesimo a 0.957. Da annotare il settimo posto di Yuki Tsunoda con l’altra Red Bull, appena davanti a Gabriel Bortoleto e a Fernando Alonso. Di seguito la classifica e i risultati delle prove libere 2 del GP d’Austria, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 GP AUSTRIA F1 2025

1 Lando Norris McLaren 1:04.580 5

2 Oscar Piastri McLaren +0.157 6

3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.318 4

4 Lance Stroll Aston Martin +0.442 6

5 Charles Leclerc Ferrari +0.610 4

6 George Russell Mercedes +0.649 6

7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.712 5

8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.831 8

9 Fernando Alonso Aston Martin +0.877 5

10 Lewis Hamilton Ferrari +0.931 5

11 Kimi Antonelli Mercedes +0.957 7

12 Liam Lawson Racing Bulls +0.963 5

13 Isack Hadjar Racing Bulls +0.967 5

14 Pierre Gasly Alpine +1.033 4

15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.118 6

16 Alexander Albon Williams +1.185 5

17 Carlos Sainz Williams +1.234 7

18 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.255 6

19 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.338 6

20Franco Colapinto Alpine +1.596 6