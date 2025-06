F1, GP Austria 2025: risultati e classifica FP1. Russell il più veloce a Spielberg, Hamilton con problemi in top-10

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, i piloti e i team hanno lavorato alacremente per trovare la giusta messa a punto su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Il Red Bull Ring è il circuito con meno curve (dieci) e con il più breve tempo sul giro (1’02″939 la pole position di Valtteri Bottas su Mercedes nel 2020) fra quelli attualmente presenti nel calendario iridato. Inoltre, è la seconda pista in assoluto, dopo quella di Spa-Francorchamps, in termini di dislivello: ci sono 63,5 metri di differenza fra il punto più basso e quello più alto.

I tre settori sono molto differenti fra loro: il primo è tutto in salita ed è costituito praticamente da due rettilinei; il secondo inizia con la staccata della curva 3 e poi si sviluppa in discesa fino a poco prima della curva 7; da lì in avanti ancora una lieve salita e poi di nuovo giù in discesa fino al rettilineo principale con due, velocissime curve finali del tracciato. Tre le zone DRS rendono questo appuntamento uno dei più ricchi di azione di tutto il calendario.

Ci si chiedeva cosa sarebbe riuscita a fare la Ferrari su una pista con queste caratteristiche, in considerazione anche degli aggiornamenti introdotti dalla scuderia di Maranello. Lewis Hamilton ha concluso in nona posizione questa sessione, avendo non pochi problemi di natura idraulica. Al posto di Charles Leclerc ha girato con la Rossa Dino Beganovic, chiudendo 18°. Davanti a tutti la Mercedes di George Russell.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA F1 2025

1 George Russell Mercedes 1:05.542

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.065

3 Oscar Piastri McLaren +0.155

4 Alexander Dunne McLaren +0.224

5 Pierre Gasly Alpine +0.238

6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.332

7 Alexander Albon Williams +0.404

8 Carlos Sainz Williams +0.475

9 Lewis Hamilton Ferrari +0.557

10 Isack Hadjar Racing Bulls +0.568

11 Kimi Antonelli Mercedes +0.588

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.598

13 Lance Stroll Aston Martin +0.618

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.628

15 Liam Lawson Racing Bulls +0.647

16 Franco Colapinto Alpine +0.704

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.720

18 Dino Beganovic Ferrari +0.827

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.968

20 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.196