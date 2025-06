F1, GP Austria 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Dal 27 al 29 giugno andrà in scena il week end del GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sulla pista di Spielberg assisteremo a un fine-settimana dall’esito incerto, viste le caratteristiche del layout.

Si parla di un tracciato tipicamente “Stop&Go” con accelerazioni e frenate molto decise. Servirà una macchina dotata di grande trazione in uscita dalle curve, oltre che precisione in ingresso. Il tutto da valutare in relazione al contesto. Si compete in Stiria e sarà da capire anche come le power unit reagiranno al fine-settimana in “altura”.

Ferrari va in cerca di soddisfazioni dopo i tanti problemi avuti in Canada. Un week end negativo quello di Montreal dove, tra errori dei piloti e della squadra, non si è riusciti a ottenere un piazzamento in top-3. Scopriremo se in questo caso le cose andranno diversamente. McLaren resta favorita, ma attenzione alla Mercedes, in grande evidenza nell’ultimo round.

Il GP d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita tv e streaming in chiaro le qualifiche e la gara, mentre le prove libere saranno in esclusiva di Sky Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della tre-giorni.

GP AUSTRIA F1 2025

Venerdì 27 giugno

Ore 13.30-14.30, F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 17.00-18.00, F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Sabato 28 giugno

Ore 12.30-13.30, F1, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 16.00, F1, Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Domenica 29 giugno

Ore 15.00, F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP AUSTRIA: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 in differita qualifiche e gara.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it in differita qualifiche e gara.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 28 giugno

*Ore 19.00, F1, Qualifiche – Differita tv in chiaro.

Domenica 29 giugno

*Ore 18.00, F1, Gara – Differita tv in chiaro.

*Orari soggetti a variazioni