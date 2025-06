F1, George Russell su Verstappen: “Mi ha tamponato, non capisco perché. Ha perso molti punti”

George Russell si è dovuto accontentare della quarta piazza in occasione del GP della Spagna, nona tappa valida per il Mondiale 2025 di Formula 1, svoltasi questo fine settimana presso il celeberrimo tracciato del Montmelò, a Barcellona.

Una gara particolare quella affrontata dal britannico, il quale ha dovuto fare i conti nelle battute finali con un atteggiamento di difficile lettura da parte di Max Verstappen, autore di una manovra davvero inspiegabile in quanto, dopo essersi lamentato con il proprio team per il sorpasso ad opera di Charles Leclerc, ha lasciato passare Russell, salvo poi attaccarlo dopo pochi metri colpendolo in modo deciso. Interrogato sull’accaduto, il nativo di King’s Lynn ha commentato quanto successo:

“Dal mio punto di vista, sono stato semplicemente tamponato – ha detto Russell – Non so bene quale fosse la logica dietro. Alla fine, sono contento di aver continuato con pochi danni e, in definitiva, la situazione ha penalizzato lui molto più di me. Quindi, da parte mia sono contento di essere riuscito a finire la gara, non capisco bene cosa stesse pensando lui perché ha perso molti punti, sia per sé che per la sua squadra. Quindi, non c’è stato bisogno di parlare”.

Russell ha quindi proseguito: “Max guida così. Come ho detto, lui era quarto, io quinto. Io sono arrivato quarto e lui decimo; è un pilota straordinario e così tante persone lo ammirano, è un peccato che cose del genere continuino ad accadere. Sembrano del tutto inutili. E non sembra mai portargli alcun vantaggio”.