F1, George Russell: “Ottimo inizio ma è solo venerdì. In qualifica occhio alle gomme…”

George Russell chiude al comando al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve il miglior tempo di giornata porta proprio la firma di George Russell in 1:12.123 con 28 millesimi di margine su Lando Norris, quindi terzo Andrea Kimi Antonelli a 288. Quarta posizione per Alexander Albon a 322 millesimi, quinta per Fernando Alonso a 335, mentre è sesto Oscar Piastri a 439.

Settimo crono per Carlos Sainz a 508 millesimi, ottavo per Lewis Hamilton a 530, nono per Max Verstappen a 543, mentre Charles Leclerc non ha preso il via della FP2.

Al termine della seconda sessione di prove libere il pilota del team Mercedes ha analizzato quanto avvenuto sul tracciato del Quebec: “Sicuramente fa piacere essere in cima alla graduatoria, ma sappiamo benissimo che è solamente venerdì. Oggi la giornata è andata bene per noi. Abbiamo aspettative alte viste le temperature basse”.

Ultima battuta sulle qualifiche di domani: “Sarà interessante capire quale sarà la giusta strategia con le gomme. Con le C6, le più morbide del lotto, il delta tra soft e medie sul giro secco è meno evidente rispetto a mescole più dure. Molti team, noi compresi, si sono tenute un set di medie”.