F1, George Russell: “L’ultimo giro è stato uno dei più belli della mia vita, sapevo di aver fatto un giro fantastico”

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine del Q3 la pole position è stata a sorpresa conquistata dalla Mercedes di George Russell che, con gomma gialla, ha siglato il crono di 1:10.899. Strepitosa prestazione del britannico che domani partirà dalla prima casella come nel 2024.

Seconda posizione per la Red Bull di Max Verstappen che, sempre usando la mescola gialla, ha concluso la sua prova con un ritardo di 160 millesimi da Russell. Apre la seconda fila la McLaren di Oscar Piastri che non ha brillato in qualifica come fatto nei GP precedenti. L’australiano si ferma così a 221 millesimi dalla testa. Quarta posizione per un super Andrea Kimi Antonelli che conclude a 492 millesimi dal compagno di squadra.

Completa la top 5 la Ferrari di Lewis Hamilton (+0.627). Grande peccato per Charles Leclerc che, nell’ultimo run, aveva fatto segnare il miglior tempo nel primo settore. Il monegasco ha poi dovuto abortire il giro a causa di un errore. Leclerc partirà quindi in ottava posizione a 783 millesimi dalla testa. George Russell conquista così la settima pole position della sua carriera. Ai microfoni di F1 Tv, nel post qualifica, ha dichiarato: “Oggi è stato fantastico anche grazie a questo pubblico meraviglioso. Credo che l’ultimo giro sia stato uno dei più esaltanti di tutta la mia vita, sul mio sterzo vedevo che in ogni curva ero più veloce di un decimo”.

“All’ultima curva avevo ben sei decimi di vantaggio, per cui sapevo di aver fatto un giro fantastico. Tagliare il traguardo e vedere il primo posto è stata una grande sorpresa, sono estremamente soddisfatto. Ho ancora un po’ di punti sulla patente di guida rispetto a Verstappen, vedremo cosa succederà domani”, ha poi concluso il britannico.