F1, George Russell comincia bene anche nella FP1 in Austria. Hamilton e Ferrari con problemi tecnici

George Russel riprende da dove aveva interrotto. Il pilota britannico della Mercedes, trionfante in Canada, è stato il più veloce delle prove libere 1 del GP d’Austria, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Spielberg, l’alfiere del team di Brackley ha fermato i cronometri sull’1:05.542, avendo anche un’ottima costanza di rendimento nella simulazione del passo gare sul ritmo di 1:09 basso.

Alle sue spalle troviamo la Red Bull del quattro volte iridato, Max Verstappen, distanziata di 0.065, e le due McLaren del leader della classifica iridata, Oscar Piastri (+0.155), e quella guidata dal rookie Alexander Dunne (+0.224), che per questa sessione ha preso il posto di Lando Norris, visto l’obbligo che hanno le scuderie di far esordire racing driver del proprio roster con poca esperienza.

Ottimi i tempi della Williams, con il britannico Alexander Albon e lo spagnolo Carlos Sainz, che hanno terminato in settima e ottava posizione a 0.404 e a 0.475, mentre sorprendente il brasiliano Gabriel Bortoleto, sesto con la Sauber a 0.332, immediatamente alle spalle dell’Alpine del francese Pierre Gasly (+0.238).

E la Ferrari? Le due Rosse non hanno brillato per motivazioni diverse. Lewis Hamilton è stato condizionato da problemi di natura idraulica che non gli hanno permesso di massimizzare la prestazione, girando poco e classificandosi nono a 0.557 dal vertice. Team di Maranello che ha seguito in scia McLaren e ha dato il sedile della vettura di Charles Leclerc a Dino Beganovic. Quest’ultimo ha concluso 18° a 0.857, completando una più che discreta simulazione gara. Dalle 17.00 sarà di scena la FP2, col ritorno di Leclerc e di Norris.

RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP AUSTRIA F1 2025

1 George Russell Mercedes 1:05.542

2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.065

3 Oscar Piastri McLaren +0.155

4 Alexander Dunne McLaren +0.224

5 Pierre Gasly Alpine +0.238

6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.332

7 Alexander Albon Williams +0.404

8 Carlos Sainz Williams +0.475

9 Lewis Hamilton Ferrari +0.557

10 Isack Hadjar Racing Bulls +0.568

11 Kimi Antonelli Mercedes +0.588

12 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.598

13 Lance Stroll Aston Martin +0.618

14 Fernando Alonso Aston Martin +0.628

15 Liam Lawson Racing Bulls +0.647

16 Franco Colapinto Alpine +0.704

17 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.720

18 Dino Beganovic Ferrari +0.827

19 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.968

20 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.196