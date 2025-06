F1, Damon Hill getta benzina sul fuoco della polemica dopo l’incidente tra Verstappen e Russell in Spagna

Che il rapporto tra Max Verstappen e la stampa britannica non sia mai stato idilliaco non è cosa recente. Bisogna tornare al duello iridato tra l’olandese della Red Bull e Lewis Hamilton nel 2021 per trovarne diversi esempi. E così, dopo quanto accaduto nell’ultimo GP di Spagna tra Max e George Russell (Mercedes), il fuoco della polemica è stato attizzato.

Il colpo proibito inferto a Russell da Verstappen, che ha causato di 10″ di penalità e una detrazione di punti dalla patente per l’oranje, è stato tra i temi più dibattuti. A questo proposito, il campione del mondo del 1996 di F1, Damon Hill (attuale commentatore su Sky Sports UK), ha gettato benzina sul fuoco, come si suol dire.

Su Instagram, l’ex pilota britannico ha pubblicato una storia con il testo del post di Verstappen in cui il campione del mondo in carica affermava che la sua azione fosse sbagliata e non si sarebbe dovuta verificare. Hill ha accompagnato la ripubblicazione di questo testo con le parole “Tutti sanno questo“.

L’ex racing driver ha anche postato una foto degli attuali punti di penalità che hanno i piloti di F1. Verstappen è in testa a questa ‘graduatoria’ con undici punti, a solo un punto dalla sospensione. Un modo per ritrarre in ottica ancor più negativa il quattro-volte campione del mondo.