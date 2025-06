Europei scherma 2025 oggi: orari 18 giugno, tv, streaming, italiani in gara

Penultima giornata degli Europei di scherma a Genova. Oggi si assegnano i titoli nelle prove a squadre della spada maschile (Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino) e della sciabola femminile (Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale).

Gli spadisti cominceranno il loro cammino dagli ottavi di finale (alle ore 10.20) contro la vincente di Estonia-Lussemburgo. L’obiettivo è quello di salire sul podio per il quartetto azzurro, che parte dietro Ungheria e Francia nei pronostici. Sarà decisivo sicuramente il quarto di finale contro la Svizzera, che apre alla zona medaglie.

Le sciabolatrici invece faranno il loro esordio negli ottavi (ore 11.40) contro la selezione degli Atleti Neutrali (la Russia) in una sfida già insidiosa per le azzurre. Successivamente potrebbe esserci un delicato quarto di finale contro la Spagna. L’Italia ha faticato tanto negli ultimi anni nella sciabola femminile e cerca finalmente una medaglia per rilanciarsi dopo questo periodo complicato.

Qui di seguito potete trovare il calendario, gli orari e la diretta tv e streaming della quinta giornata degli Europei di scherma 2025 a Genova.

PROGRAMMA EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025 OGGI

Mercoledì 18 giugno

Dalle 9.00: Spada maschile a squadre

Dalle 11.40: Sciabola femminile a squadre

Dalle 15.30: Finali bronzo

Dalle 17.30: Finali oro

EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Sciabola femminile individuale – Michela Battiston, Chiara Mormile, Manuela Spica, Mariella Viale

Spada maschile individuale – Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino

EUROPEI SCHERMA GENOVA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD e Sky Sport Arena (dalle 15.30)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGO, NOW TV. Sul canale Youtube della FIE tutti gli assalti sulle varie pedane

Diretta Live testuale: OA Sport (dalle 9.00)