Europei canottaggio 2025 oggi: orari 1° giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara

Gli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio si concluderanno oggi, domenica 1° giugno, a Plovdiv, in Bulgaria: nella quarta ed ultima giornata di gare si disputeranno le Finali A in 9 specialità (6 olimpiche, 2 non olimpiche, 1 paralimpica), con l’Italia che sarà presente in 3 di queste (ed in 1 Finale B).

Gli equipaggi impegnati nelle Finali A sono il quattro di coppia senior maschile di Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, l’otto senior femminile di Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi ed Elisa Mondelli, con Emanuele Capponi al timone, e l’otto senior maschile di Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola e Davide Comini, con Alessandra Faella al timone. In Finale B sarà in gara il singolo senior maschile di Davide Mumolo.

Per la giornata odierna degli Europei senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio la diretta tv delle Finali A sarà prevista su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming delle Finali A sarà fruibile su Rai Play e su worldrowing.com, in quest’ultimo caso con commento in inglese, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 2025

Domenica 1° giugno

08.30-09.00 Finali B paracanottaggio e canottaggio

08.30 Finale B quattro di coppia senior femminile

08.35 Finale B quattro di coppia senior maschile

08.40 Finale B singolo senior femminile

08.45 Finale B singolo senior maschile (Davide Mumolo)

09.30-12.00 Finali A paracanottaggio e canottaggio

09.35 Finale A doppio PR2 misto

09.48 Finale A due senza pesi leggeri maschile

10.03 Finale A quattro di coppia senior femminile

10.17 Finale A quattro di coppia senior maschile (Matteo Sartori, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili)

10.31 Finale A doppio pesi leggeri maschile

10.45 Finale A otto senior femminile (Laura Meriano, Alice Codato, Kiri English-Hawke, Silvia Terrazzi, Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Stefania Gobbi, Elisa Mondelli, con Emanuele Capponi al timone)

10.58 Finale A singolo senior maschile

11.13 Finale A singolo senior femminile

11.28 Finale A otto senior maschile (Nunzio Di Colandrea, Giovanni Codato, Giovanni Abagnale, Francesco Pallozzi, Alfonso Scalzone, Alessandro Gardino, Salvatore Monfrecola, Davide Comini, con Alessandra Faella al timone)

PROGRAMMA EUROPEI CANOTTAGGIO 2025:DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD.

Diretta streaming: Finali A su Rai Play e worldrowing.com, in quest’ultimo caso con commento in inglese.

Diretta Live testuale: OA Sport.