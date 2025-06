Eloisa Coiro centra un ottimo terzo posto negli 800 e l’Italia vola in testa agli Europei a squadre!

L’Italia continua a sognare in grande e completa la rimonta, portandosi al comando della classifica generale dopo 18 eventi agli Europei a squadre 2025 di atletica in corso di svolgimento allo stadio Vallehermoso di Madrid. Il sorpasso sui Paesi Bassi (che avevano chiuso la giornata di ieri con oltre 30 punti di margine sugli azzurri) si è materializzato ufficialmente grazie all’ottimo terzo posto di Eloisa Coiro negli 800 metri femminili.

La 24enne romana ha confermato i grandi progressi di questa stagione, in cui si è spinta fino a 1:58.64 lo scorso 25 maggio a Rabat, interpretando egregiamente una gara tattica (passaggio ai 400 sopra il minuto) a livello strategico e conquistando probabilmente il massimo risultato possibile considerando il livello eccelso della francese Anais Bourgoin (1:58.60, record dei campionati) e della svizzera Audrey Werro (1:58.78).

Coiro ha avuto il merito di battezzare la polacca Anna Wielgosz (poi quinta in 2:00.10) ai -250, uscendo di scia all’inizio del rettilineo conclusivo e vincendo la volata per la terza moneta davanti alla lituana Gabija Galvydyte (1:59.96). Sesta piazza per la britannica Abigail Ives davanti alla tedesca Smilla Kolbe, mentre la spagnola Lorea Ibarzabal si è attestata al decimo posto.