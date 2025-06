Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 30 giugno, ordine di gioco, programma, streaming

Ci siamo: sta per partire un’altra grande edizione di Wimbledon. Chi detronizzerà, se detronizzerà, il bicampione Carlos Alcaraz? Ci proveranno in tanti, a partire da Jannik Sinner: oggi è però il giorno del debutto del detentore, come da tradizione e a tenerlo a battesimo sarà Fabio Fognini.

Fognini sarà solo uno dei moltissimi italiani di scena oggi. In campo maschile da sottolineare il debutto non privo di rischi di Matteo Berrettini contro il polacco Kamil Majchrzak, mentre a Matteo Arnaldi tocca l’olandese Botic van de Zandschulp. Chance per Giulio Zeppieri, anche se il giapponese Shintaro Mochizuki questo torneo da junior l’ha vinto. In campo anche Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Esordio anche per Jasmine Paolini, che qui difende la finale e sfida l’ex top 15 lettone Anastasija Sevastova, oggi ben lontana da quei tempi.

La prima giornata dell’edizione 2025 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e i sei canali da 251 a 256 riconvertiti per l’occasione, con il Centre Court proposto anche su Sky Sport 4K (213); c’è anche Sky Sport Plus (tasto verde). La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025 OGGI

Lunedì 30 giugno

Centre Court (dalle ore 14:30)

Fognini (ITA)-Alcaraz (ESP) [2] – 1° turno uomini

Badosa (ESP) [9]-Boulter (GBR) – 1° turno donne

Rinderknech (FRA)-Zverev (GER) [3] – 1° turno uomini

No.1 Court (dalle ore 14:00)

Sabalenka [1]-Branstine (CAN) [Q] – 1° turno donne

Fearnley (GBR)-Fonseca (BRA) – 1° turno uomini

Raducanu (GBR)-Xu (GBR) [WC] – 1° turno uomini

No.2 Court

Ore 12:00 Bonzi (FRA)-Medvedev [9] – 1° turno uomini

Ruse (ROU)-Keys (USA) [6] – 1° turno donne

Paolini (ITA) [4]-Sevastova (LAT) – 1° turno donne

Fritz (USA) [5]-Mpetshi Perricard (FRA) – 1° turno uomini

No.3 Court

Ore 12:00 Kartal (GBR)-Ostapenko (LAT) [30] – 1° turno donne

Rune (DEN) [8]-Jarry (CHI) [Q] – 1° turno uomini

Berrettini (ITA) [32]-Majchrzak (POL) – 1° turno uomini

Siniakova (CZE)-Zheng (CHN) [5] – 1° turno donne

Court 12

Ore 12:00 Moller (DEN)-Tiafoe (USA) [12] – 1° turno uomini

Royer (FRA) [Q]-Tsitsipas (GRE) [24] – 1° turno uomini

Fernandez (CAN) [29]-Klugman (GBR) [WC] – 1° turno donne

Vondrousova (CZE)-Kessler (USA) [32] – 1° turno donne

Court 18

Ore 12:00 Bondar (HUN)-Svitolina (UKR) [14] – 1° turno donne

Norrie (GBR)-Bautista Agut (ESP) – 1° turno uomini

McDonald (USA)-Khachanov [17] – 1° turno uomini

Osaka (JPN)-Gibson (AUS) [Q] – 1° turno donne

Court 4

Ore 12:00 Tarvet (GBR) [Q]-Riedi (SUI) [Q] – 1° turno uomini

Minnen (BEL)-Gadecki (AUS) – 1° turno donne

Quinn (USA)-Searle (GBR) [WC] – 1° turno uomini

Court 5

Ore 12:00 Mannarino (FRA) [Q]-O’Connell (AUS) – 1° turno uomini

Darderi (ITA)-Safiullin – 1° turno uomini

Sun (NZL)-Bouzkova (CZE) – 1° turno donne

Court 6

Ore 12:00 Tien (USA)-Basavareddy (USA) – 1° turno uomini

Gracheva (FRA)-Sasnovich [Q] – 1° turno donne

Li (USA)-Golubic (SUI) – 1° turno donne

Arnaldi (ITA)-van de Zandschulp (NED) – 1° turno uomini

Court 7

Ore 12:00 Todoni (ROU)-Bucsa (ESP) – 1° turno donne

Bergs (BEL)-L. Harris (RSA) [PR] – 1° turno uomini

Rakhimova-Ito (JPN) – 1° turno donne

Mochizuki (JPN) [Q]-Zeppieri (ITA) [Q] – 1° turno uomini

Court 8

Ore 12:00 Lys (GER)-Yuan (CHN) – 1° turno donne

Stearns (USA)-Siegemund (GER) – 1° turno donne

Struff (GER)-Misolic (AUT) [Q] – 1° turno uomini

Diallo (CAN)-Altmaier (GER) – 1° turno uomini

Court 9

Ore 12:00 Kopriva (CZE)-Thompson (AUS) – 1° turno uomini

Danilovic (SRB)-Zhang (CHN) [Q] – 1° turno donne

Wickmayer (BEL)-Zarazua (MEX) – 1° turno donne

Holt (USA)-Davidovich Fokina (ESP) [26] – 1° turno uomini

Court 10

Ore 12:00 Parry (FRA) [Q]-Martic (CRO) [Q] – 1° turno donne

Haddad Maia (BRA) [21]-Sramkova (SVK) – 1° turno donne

Carreno Busta (ESP)-Rodesch (LUX) [Q] – 1° turno uomini

Pavlyuchenkova-Tomljanovic (AUS) – 1° turno donne

Court 14

Ore 12:00 Tomova (BUL)-Jabeur (TUN) – 1° turno donne

Pera (USA)-Noskova (CZE) [30] – 1° turno donne

Auger-Aliassime (CAN) [30]-Duckworth (AUS) – 1° turno uomini

Brooksby (USA)-Griekspoor (NED) [11] – 1° turno uomini

Court 15

Ore 12:00 Birrell (AUS)-Vekic (CRO) [22] – 1° turno donne

Popyrin (AUS) [20]-Fery (GBR) [WC] – 1° turno uomini

B. Harris (GBR)-Lajovic (SRB) [LL] – 1° turno uomini

Putintseva (KAZ)-Anisimova (USA) [13] – 1° turno donne

Court 16

Ore 12:00 Bellucci (ITA)-Crawford (GBR) [WC] – 1° turno uomini

Shnaider [12]-Uchijima (JPN) – 1° turno donne

Rublev [14]-Djere (SRB) – 1° turno uomini

Mertens (BEL) [24]-L. Fruhvirtova (CZE) [Q] – 1° turno donne

Court 17

Ore 12:00 Lehecka (CZE) [23]-H. Dellien (BOL) – 1° turno uomini

F. Cerundolo (ARG) [16]-Borges (POR) – 1° turno uomini

Dart (GBR) [WC]-Galfi (HUN) – 1° turno donne

Krueger (USA) [31]-Stojsavljevic (GBR) [WC] – 1° turno donne

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 251, 252, 253, 254, 255, 256, Sky Sport 4K (213, Centre Court), Sky Sport Plus (tasto verde).

Diretta streaming: Sky Go, Now

Diretta Live testuale: OA Sport