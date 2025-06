Dove vedere in tv la Diamond League di atletica 2025 a Parigi oggi: orari, programma, streaming, italiani in gara

Lo stadio Charlety di Parigi ospiterà questa sera l’ottava tappa della Diamond League 2025, massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Prosegue dunque in Francia il lungo percorso di avvicinamento verso i Campionati Mondiali di Tokyo, appuntamento principale della stagione post-olimpica che andrà in scena dal 13 al 21 settembre.

Saranno due gli italiani al via del meeting transalpino, con Alessandro Sibilio che si mette alla prova nei 400 ostacoli dopo il convincente 48.44 di Savona ed il recente forfait a Stoccolma per influenza. Presente anche la primatista nazionale di salto con l’asta Roberta Bruni, leader della classifica generale di Diamond League (valevole per la qualificazione alle Finali di Zurigo) che proverà a dare l’assalto al suo stagionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, gli italiani in gara, il palinsesto tv e streaming della Diamond League a Parigi. Il meeting francese verrà trasmesso dalle ore 21.00 in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport Uno; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go e NOW; in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO DIAMOND LEAGUE PARIGI 2025

Venerdì 20 giugno

19.50 Salto triplo (maschile)

20.05 Salto con l’asta (femminile)

20.08 3000 siepi (maschile) – non valevole per la Diamond League

20.10 Lancio del disco (femminile)

20.30 110 ostacoli, batterie (maschile)

21.04 400 ostacoli (maschile)

21.06 Salto in alto (femminile)

21.15 800 metri (maschile)

21.23 3000 siepi (femminile)

21.42 Tiro del giavellotto (maschile)

21.43 110 ostacoli (maschile)

21.51 400 metri (femminile)

21.59 1500 metri (maschile) – non valevole per la Diamond League

22.08 200 metri (femminile)

22.20 100 ostacoli (femminile)

22.27 5000 metri (maschile)

22.50 1500 metri (femminile)

PROGRAMMA DIAMOND LEAGUE PARIGI 2025: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport e Sky Sport Uno, dalle ore 21.00.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW, dalle ore 21.00

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA DIAMOND LEAGUE PARIGI

Salto con l’asta (femminile): Roberta Bruni.

400 ostacoli (maschile): Alessandro Sibilio.