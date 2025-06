Dove vedere in tv Italia-Polonia, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Mercoledì 25 giugno (ore 19.30) si giocherà Italia-Polonia, incontro valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver conquistato tre vittorie su quattro incontri disputati a Quebec City (Canada), i Campioni del Mondo si sono trasferiti a Chicago (USA) per disputare la seconda settimana della fase preliminare del prestigioso torneo internazionale itinerante. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi aprono le danze contro i Campioni d’Europa, nella partita che precede il trittico contro Cina, Brasile e USA.

Si preannuncia un confronto particolarmente interessante, avvincente e appassionato: gli azzurri dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo se vorranno battere i fortissimi biancorossi, che svettano in testa alla classifica generale da imbattuti dopo aver infilato quattro successi di fila in occasione della prima week. Torneranno a disposizione gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi e il libero Fabio Balaso, da affiancare al palleggiatore Simone Giannelli e agli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Chicago sono sette ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-POLONIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 25 giugno

Ore 19.30 Italia vs Polonia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.