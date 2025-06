Dove vedere in tv Italia-Giappone, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver aperto la seconda settimana della Nations League di volley femminile con una vittoria sulla Bulgaria e aver fronteggiato la Thailandia nel secondo incontro, l’Italia proseguirà la propria avventura a Hong Kong (Cina) affrontando il Giappone: l’appuntamento è per venerdì 20 giugno (ore 14.30), si preannuncia una partita di grande caratura tecnica e in cui le Campionesse Olimpiche saranno chiamate ad alzare l’asticella visto il gioco di livello delle avversarie.

Si tratta del secondo confronto in salsa asiatica, preludio all’appuntamento di chiusura contro la Cina padrona di casa. A guidare il sestetto del CT Julio Velasco saranno la bomber Paola Egonu, le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, le schiacciatrici Alice Degradi e Loveth Omoruyi, il libero Monica De Gennaro, in cabina di regia verrà schierata Carlotta Cambi. L’obiettivo è quello di portare a casa un’altra vittoria per avvicinarsi ulteriormente alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Giappone, incontro valido per la Nations League 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Hong Kong sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Venerdì 20 giugno

Ore 14.30 Italia vs Giappone – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.