Dove vedere in tv Italia-Francia, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Si ritrovano una di fronte all’altra Italia e Francia, grandi protagoniste della passata stagione. Da una parte la squadra che ha dominato la stagione 2024, vincendo Nations League e soprattutto le Olimpiadi casalinghe, dall’altra un’Italia assetata di riscatto che in entrambe le manifestazioni è uscita proprio per mano dei transalpini: nei quarti di finale in VNL, con gli azzurri che sfiorarono il successo nonostante schierassero una squadra imbottita di seconde linee, e in semifinale ai Giochi, al termine di un match letteralmente dominato dalla squadra di Andrea Giani che vinse 3-0 e si aprì la strada per andare a conquistare il secondo oro olimpico consecutivo.

L’Italia cerca risposte da questa partita, anche se all’appello, dall’altra parte della rete, mancano tutti i protagonisti di Parigi 2024. La formazione allenata da Giani resta comunque un banco di prova molto importante per la squadra azzurra, che sta muovendo i primi passi di questa stagione e ha bisogno di alzare il ritmo del gioco: queste sono le partite giuste per prendere confidenza con l’altissimo livello e acquisire fiducia in se stessi.

Andrea Giani, dal canto suo, ha seguito la strada di molte Nazionali – Italia compresa – che partecipano alla VNL prolungando il riposo di chi ha sostenuto grandi fatiche nelle ultime due stagioni e schiera una formazione sperimentale, con soli tre atleti che arrivano dal campionato italiano: Faure, Diezx e Gueye, mentre la quota esperienza è coperta da Clevenot, protagonista del campionato turco, e dal libero Henno, che in Italia ha giocato per diversi anni.

Il fischio d’inizio è in programma al Centre Vidéotron di Québec alle 2.00 di sabato 14 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Francia.

