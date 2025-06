Dove vedere in tv Italia-Bulgaria, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Dopo il convincente test amichevole contro il Canada, vinto nella cornice del PEPS dell’Université Laval a Québec City, la Nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è pronta a fare sul serio. Mercoledì 11 giugno alle 17 italiane, al Centre Vidéotron di Québec, l’Italia Campione del Mondo affronterà la Bulgaria nel primo impegno della Volleyball Nations League 2025. Il debutto azzurro nella competizione avverrà contro una squadra guidata da un volto noto del panorama tricolore: Gianlorenzo Blengini, ex commissario tecnico dell’Italia, oggi alla guida della selezione bulgara. Sarà il primo atto di una settimana intensa per Giannelli e compagni, attesi successivamente dalle sfide contro Germania, Francia, detentrice del titolo olimpico, e Argentina.

Questa edizione della VNL si apre con importanti novità per il gruppo azzurro, che potrà contare su una miscela di esperienza e freschezza. Ben cinque atleti vivranno infatti il loro battesimo in maglia azzurra in una competizione ufficiale: si tratta di Francesco Sani, Giovanni Gargiulo, Kamil Rychlicki, Mattia Boninfante e Domenico Pace. Un’occasione significativa per respirare fin da subito l’aria dei grandi appuntamenti internazionali.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a un anno fa, il 20 giugno 2024, quando a Lubiana l’Italia si impose con autorità per 3-0 nella gara d’esordio della Week 3 di VNL, risultato che aprì la strada verso la qualificazione alla Final Eight. Ma ora si riparte da zero: i ricordi appartengono agli archivi, mentre l’attenzione è tutta rivolta al presente.

Il fischio d’inizio è in programma al Centre Vidéotron di Québec alle 17.00 di mercoledì 11 giugno. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Bulgaria.

CALENDARIO ITALIA-BULGARIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Mercoledì 11 giugno 2025 – Centre Vidéotron di Québec

Ore 17.00 Italia-Bulgaria – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-BULGARIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.