Dove vedere in tv Italia-Brasile, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Sabato 28 giugno (ore 23.00) si giocherà Italia-Brasile, incontro valido per la Nations League di volley maschile. Dopo aver affrontato Polonia e Cina, prosegue l’avventura degli azzurri in quel di Chicago (USA) con il sempre avvincente e appassionante confronto con i verdeoro. L’eterna rivalità tra la nostra Nazionale e i sudamericani è attesa da un nuovo atto, tra l’altro di fondamentale importanza nella corsa verso la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante.

A guidare il sestetto del CT Fefé De Giorgi saranno i consueti uomini di punta: gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, il centrale Gianluca Galassi, il libero Fabio Balaso, il palleggiatore Simone Giannelli, gli opposti Kamil Rychlicki e Yuri Romanò. Sarà il penultimo atto di questa trasferta nordamericana, che precederà la sfida conclusiva in programma nella notte tra domenica e lunedì contro i quotati padroni di casa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, incontro valido per la Nations League 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, mentre non è prevista la diretta tv. Garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Chicago sono sette ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE NATIONS LEAGUE VOLLEY

Sabato 28 giugno

Ore 23.00 Italia vs Brasile – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.