Dove vedere in tv Italia-Argentina, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Dici Argentina e pensi subito a Tokyo, il quarto di finale da incubo che ha spento il sogno dell’Italia di Blengini. Di quella squadra non è rimasto granché, giusto il centrale di Perugia Loser e poco altro, ma la formazione di Marcelo Rodolfo Mendez, nuovo allenatore dell’Itas Trentino, ha già fatto vedere nelle prime sfide di questa VNL che il ricambio generazionale è meno indolore di quanto si possa pensare, e le due vittorie contro Francia e Canada lo stanno a dimostrare.

Per l’Italia di Fefè De Giorgi, dunque, è in arrivo un altro banco di prova importante, dopo i successi – non senza qualche patema – nelle sfide contro Bulgaria e Germania. L’Italia ha dimostrato qualità tecniche e carattere, due aspetti fondamentali per gettare basi solide in vista dei momenti cruciali della stagione, per i quali arriveranno anche i rinforzi.

La squadra azzurra ha evidenziato qualche limite, spesso faticando a trovare la giusta continuità in ricezione, servizio e attacco nelle prime due partite ufficiali della stagione, ma alla fine ne è sempre uscita piuttosto bene. Alla partita con i sudamericani, che chiude la prima settimana di gare, Fefè De Giorgi chiede ai suoi di vincere la fatica e provare a offrire la prova migliore delle quattro, proprio come ha fatto la squadra femminile di Velasco contro il Brasile.

L’asse tra Giannelli e i centrali, il muro, il ritorno di Anzani, l’ingresso dirompente di Porro in posto quattro, la cattiveria agonistica di Bottolo, sono tutte le buone notizie che De Giorgi, a prescindere dall’andamento della gara di oggi, porta a casa dalla trasferta canadese. Certo, se dovesse arrivare un altro successo, sarebbe un ulteriore passo avanti nel cammino verso le Finali della Volleyball Nations League 2025.

Il fischio d'inizio è in programma al Centre Vidéotron di Québec alle 17.00 di domenica 15 giugno.

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Domenica 15 giugno 2025 – Centre Vidéotron di Québec

Ore 17.00 Italia-Argentina – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, VBTV.

Diretta Live testuale: OA Sport.